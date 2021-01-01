تستعرض مقاطع فيديو تصميم ومواصفات ساعة Amazfit Falcon



Amazfit Falcon Amazfit Falcon

رصدت ساعة Amazfit Falcon الذكية في اثنان من مقاطع الفيديو التي تكشف عن المواصفات الرئيسية للساعة الذكية والتصميم الذي يدعم مقاومة أعلى.



أشارت التقارير السابقة إلى خطط Amazfit لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية في حدث يعقد في 13 من أكتوبر، على أن تنطلق بعنوان.



وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن ساعة Falcon الذكية تأتي في الفئة المميزة بتصميم يدعم مقاومة أعلى، كما يؤكد مقطع الفيديو الأول على محتوى الصندوق لساعة Amazfit Falcon الذكية الذي ينضمن الكفالة، وكابل للشحن.

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ويكشف مقطع الفيديو عن تفاصيل واجهة Zepp OS في الساعة الذكية، التي تتميز بتصميم دائري مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تأتي الساعة الذكية بأزرار في أحد جانبي الهيكل.بينما يستعرض مقطع الفيديو الثاني تفاصيل الأنشطة الرياضية التي تدعمها ساعة Amazfit Falcon، كما تقدم الشركة الساعة الذكية مع “Zepp Coach” لدعم المستخدم بإرشادات للأنشطة الرياضية، مع القدرة على الإتصال بأجهزة أخرى تدعم رصد ومتابعة نشاط المستخدم.أيضاً تأتي ساعة Amazfit Falcon بميزة دعم أكثر من 150 نمط رياضي، كما تدعم نطاقات تردديه مزدجة، وGPS، وتأتي الساعة الذكية بسعة تخزين 4 جيجا بايت.كما تشير التسريبات التي جاءت من Amazfit إلى أن أن الشركة تقدم ميزة تحديد المسار عبر GPS، مع دعم سم للساعة الذكيه في الفعلي.