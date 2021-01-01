تطلق سامسونج جهاز تلفاز QN100B Neo QLED بحجم 98 إنش ودقة 4K



تلفاز QN100B Neo QLED تلفاز QN100B Neo QLED

أطلقت شركة سامسونج جهاز تلفاز QN100B Neo QLED بحجم 98 إنش ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 120Hz.



يتوفر QN100B Neo QLED TV في السوق الكوري بعد أن تم الإعلان الرسمي عنه للمرة الأولى خلال فعاليات IFA 2022، الجهاز يأتي بسطوع 5000 nit، و14 قناة صوتية بتقنية Dolby Atmos.



ويأتي جهاز Samsung QN100B بعد إصدار الشركة السابق QN95B، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بعدد من التحسينات.

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كما تتميز شاشة الجهاز بحجم 98 إنش، ولوحات mini LED بعمق 4 بت، مع دقة عرض 4K ومعدل تحديث 120Hz.ويعد جهاز QN100B أنحف أجهزة التلفاز المقدمة من سامسونج بسماكة 20مم، بمستويات سطوع 160000، وعمق ألوان 14بت، أيضاً يضم الجهاز شريحة Neo Quantum Processor Plus.أيضاً يدعم جهاز سامسونج تقنية HDR10، وHLG، وQ-Symphony، مع تقنية تتبع الصوتيات Object Sound Tracking Plus، مع دعم إخراج الصوتيات من 14 قناة بقدرة 120W، مع ميزة Gaming Hub التي تتضمن خدمة بث الالعاب Google Stadia.يذكر أن سامسونج لم تؤكد على موعد لإطلاق جهاز QN100B Neo QLED للأسواق العالمية، إلا أن الجهاز يتوفر في السوق الكوري بسعر 31725 دولار.