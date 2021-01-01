الإعلان عن Asus ExpertCenter D7 SFF بمعالجات Intel Alder Lake



Asus ExpertCenter D7 SFF Asus ExpertCenter D7 SFF

أعلنت شركة Asus عن جهاز الحاسب المكتبي Asus ExpertCenter D7 SFF الذي يستهدف الشركات، ويأتي بمعالجات Intel Alder Lake وكرت شاشة Quadro T600 في أعلى نموذج.



يتميز جهاز ExpertCenter D7 SFF بتصميم صغير الحجم SFF، كما يرتكز تصنيع الجهاز على MIL-STD-810H التي تتوافق مع تقنية تصنيع SECC.



ويدعم تصميم جهاز ExpertCenter D7 عمر إفتراضي أطول مع لوحات الأم Asus B660، ويدعم الجهاز الترقيات البسيطة وعمليات الصيانه التي لا تتطلب الكثير من الأدوات.

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كما يتوفر الجهاز بنموذج يضم معالجات Intel Alder Lake، على أن يتوفر النموذج الأول بمعالج Celeron G900، ويأتي أعلى نموذج برقاقة Core i7-12700، مع ذاكرة عشوائية 128 جيجا بايت رام في قنوات ثنائية من ذاكرة DDR4-3200.بينما تأتي معالجات Alder Lake مع كرت شاشة UHD Graphics 770، ويتوافق صندوق SFF مع خيارات متنوعة من كرت الشاشة منها Nvidia GeForce GT 730، و GeForce GT 1030، وNvidia T600، مع دعم إتصال حتى 4 من الشاشات عبر منافذ mini DisplayPort في الجهاز مع T600.ويضم الجهاز عدد 11 من منافذ USB، مع قارئ ذكي للذاكرة، وقارئ لذاكرة SD إختياري، ومنفذ parallel إختياري، ومن المقرر أن يبدأ سعر Asus ExpertCenter D7 SFF من 880 دولار.