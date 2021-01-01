تقدم جوجل نموذج 256 جيجا بايت من هاتف Pixel 7 Pro بسعر 999 يورو



Pixel 7 Pro Pixel 7 Pro

تكشف جوجل اليوم رسمياً عن سلسلة Pixel 7، وقبل الإعلان الرسمي كشفت التسريبات عن سعر نموذج 256 جيجا بايت من هاتف Pixel 7 Pro الذي يتوفر قريباً بسعر 999 يورو.



تقدم جوجل خلال الساعات القادمة هاتفي Pixel 7 وPixel 7 Pro، وقبل الإعلان الرسمي أوضحت تسريبات جاءت من SnoopyTech السعر الذي ينطلق به نموذج 256 جيجا بايت من هاتف Pixel 7 Pro في السوق الأوروبي.



ويؤكد التقرير على أن هاتف Pixel 7 Pro سينطلق بسعر 999 يورو للنموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج المميز بسعة 128 جيجا بايت بسعر 899 يورو، وينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Pixel 7 بسعر 649 يورو.

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أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من SnoopyTech عن سعر ساعة Pixel Watch الذكية التي تتوفر في السوق الأوروبي بسعر 379 يورو، بينما يأتي نموذج Pixel Watch LTE من الساعة الذكية بسعر 429 يورو.مواصفات سلسلة Google Pixel 7كشفت التفاصيل التي جاءت حتى الآن حول سلسلة Google Pixel 7 عن أن هاتف Pixel 7 Pro يأتي بشاشة LTPO بحجم 6.7 إنش وجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 120Hz.بينما يأتي هاتف Pixel 7 بحجم شاشة 6.3 إنش بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.من جانب أخر يأتي هاتف 7 Pro بكاميرة إضافية بدقة 48 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، والتي تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، كما يأتي هذا الإصدار ببعض التقنيات في الكاميرة التي تتضمن ضبابية الحركة في الفيلم، وtrue tone، وتكبير حتى 30 مرة.وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 10.8 ميجا بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K، كما يدعم الهاتفين رقاقة معالج Tensor G2، مع شريحة حماية Titan M2، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.كما يتوفر كلا الهاتفين بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، ويأتي Pixel 7 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.ويضم Pixel 7 بطارية بقدرة 4700 mAh، بينما يأتي هاتف 7 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، إلى جانب الشحن اللاسلكي.