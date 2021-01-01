تعلن ROG عن حملة “#DayOneWithRog” للعودة إلى المدرسة

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بادر بشراء جهاز كمبيوتر محمول طراز 2022 ROG مع خصم خاص واحصل على فرصة الفوز بجهاز كمبيوتر محمول!



اسوس جمهورية اللاعبين فخورة بالإعلان عن ترقية جديدة لمجموعة الألعاب لموسم العودة إلى المدرسة. يمكن للعملاء الذين يشترون جهاز كمبيوتر محمول طراز 2022 ROG في أكثر من 25 دولة مشاركة من جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الحصول على عروض خاصة، كما سيحصل الفائزون في مسابقة السوشال ميديا على عروض ترويجية لبعض الألعاب أو الفوز بجهاز لابتوب العاب من نوع ASUS TUF DASH F15



لمزيد من المعلومات حول قائمة الدول المشاركة في حملة #DayOneWithROG، يرجى زيارة الموقع الرسمي هنا: https://www.dayonerog.com/

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كن مستعدا في اليوم الأولأصبحت أجهزة الكمبيوتر ضرورة متزايدة في الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات كل عام، مما يتطلب من الآباء والطلاب التسوق لشراء أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة قبل بدء العام الدراسي. صمم ROG العرض الترويجي #DayOneWithROG لمواكبة موسم التسوق المدرسي هذا ولمساعدة العملاء على تعلم كيفية شراء الكمبيوتر المحمول المناسب لمنحهم بداية جديدة في اليوم الأول.كما تقدم مجموعة ROG حزمة ترويجية من الملحقات لشراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة المشاركة من خلال متاجر التجزئة عبر منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال الشراكة مع 24 من المؤثرين من فريق ROG لنشر الرسالة. ومثله كمثل الطلاب ذوي التوجهات الأكاديمية المختلفة، يمثل فريقROG مجتمعا متنوعا من الناس من مختلف المجالات المهنية، ويرتبط كل منهم بحبه لممارسة الألعاب.“حققت أحدث التقنيات تقدما هائلا في مجال صناعة الكمبيوتر – لا سيما في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب. قال جيف لو المدير العام لشركة Asus في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لأجهزة الكمبيوتر لقد شهدنا هذا خلال السنوات القليلة الماضية. “عندما أرى المزيد والمزيد من الناس يستخدمون هذه الأجهزة الرقيقة والقوية في حياتهم اليومية، فإن ذلك يجلب الكثير من الإثارة والمشاعر الطيبة التي ساعدت على بدء حملة الترويج #DayOneWithRog للطلاب في جميع أنحاء المنطقة!”اختيارك من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ROG المدعومة من Intelكل طالب لديه احتياجات وتفضيلات مختلفة عندما يتعلق الأمر بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم. يتطلب البعض قوة معالجة لإنشاء المحتوى بينما يأمل آخرون في اللعب دون أي تأخر-إما أثناء وقت فراغهم أو كجزء من فريق رياضة الكترونية . بالنسبة للطلاب الذين يبحثون عن دليل شراء، طورت ROG خوارزمية توصي بأحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات المستوى العالمي بناءً على احتياجات الطالب. يمكن للمستخدمين تحديد ما يصل إلى ثلاث ميزات من الأداة، مثل التحمل أو إنشاء المحتوى أو التصميم وخفة الوزن.أحصل على كود خصم ترويجي للعودة الى المدرسة وأكثرعند شراؤها من خلال بائع تجزئة مشارك، سيتلقى العملاء الذين يدخلون رمز الترويج من موقع الويب الخاص بـ #DayOnewithrog أيضًا خصمًا خاصًا حتى نهاية الكمية.يمكن للطلاب أيضًا الدخول بالسحب #DayOnewithrog من خلال مشاركة تعليق على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المحلية الخاصة بهم، ومنشن ثلاثة أصدقاء في التعليقات واستخدام هاشتاغ#DayOnewithrog. سيحصل الفائزون على هدايا ألعاب رقمية (قد تختلف الهدايا حسب البلد) مع/أو جهاز كمبيوتر محمول ألعاب ASUS TUF DASH F15 ، وسيتم الإعلان عن الفائزين لكل بلد من قبل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المحلية الموثقة الخاصة ب اسوس.لمزيد من المعلومات حول حملة #DayOnewithrog ، يرجى زيارة الموقع الرسمي هنا:https://www.dayonerog.com/