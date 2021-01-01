تعلن شاومي رسمياً عن هاتف 12T Pro بكاميرا 200 ميجا بيكسل و 12T بكاميرا 108 ميجا بيكسل



هاتف 12T Pro هاتف 12T Pro

أعلنت شاومي اليوم عن سلسلة هواتف Xiaomi 12T وهما هاتفين Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro.



هاتف Xiaomi 12T Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1220x2712 بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنيات HDR10+ و Dolby Vision ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.



الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 5,000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 120 وات ويتواجد شاحن في علبة الهاتف.

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يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل بمستشعر سامسونج ISOCELL HP1 بفتحة عدسة f/1.7 وتقنية OIS وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 8K وبتقنية HDR10+ وتستطيع من خلالها إلتقاط صور مع تقريب رقمي 2x ولكن دون فقدان في جودة الصورة وفقاً لما ذكرته شاومي.الكاميرا الثانية في الجهة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي واسعة الزاوية 120 درجة والكاميرا الثالثة macro بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.24 وزاوية 78 درجة.يأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 12 مع واجهة MIUI 13 وسيتوفر الهاتف للبيع يوم 13 أكتوبر بسعر يبدأ من 750 يورو.أما هاتف Xiaomi 12T يأتي بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1220x2712 بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنيات HDR10+ و Dolby Vision ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.الهاتف يأتي بمعالج ميدياتيك Dimensity 8100-Ultra ورامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 5,000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 120 وات ويتواجد شاحن في علبة الهاتف.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية وهما نفسهم المتواجدين في النسخة الـ Pro ولكن الكاميرا الرئيسية أصبحت بدقة 108 ميجا بيكسل بمستشعر سامسونج ISOCELL HM6.باقي المميزات والمواصفات هي نفسها المتواجدة في هاتف 12T Pro وسيتوفر الهاتف للبيع في نفس الموعد 13 أكتوبر بسعر يبدأ من 600 يورو.