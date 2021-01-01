تعرف على سلسلة Pixel 7 قبل الإعلان الرسمي



Pixel 7 Pixel 7

الفترة السابقة ظهرت تسريبات عديدة عن سلسلة Pixel 7 وجوجل نفسها كشفت عن تصميم السلسلة ولكن اليوم تسربت كل المواصفات الخاصة بالهواتف قبل يومين من الإعلان الرسمي.







هاتف Pixel 7 سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.32 بوصة بدقة 2400x1080 ومعدل تحديث 90Hz وأقصى إضاءة تستطيع الوصول لها هي 1400 شمعة ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

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سيأتي الهاتف بالجيل الثاني من معالج جوجل وهو Tensor G2 ورامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 4355 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 30 وات والشحن اللاسلكي والبطارية تستطيع الصمود لمدة تصل إلى 31 ساعة ومع تفعيل ميزة توفير الطاقة تستطيع الصمود لمدة تصل إلى 72 ساعة.الهاتف سيأتي بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.85 وزاوية 82 درجة وتقنية OIS والثانية واسعة الزاوية 106 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 وتدعم الكاميرا الرئيسية التقريب الرقمي 8x من خلال تقنية Super Res Zoom.سيأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو وشريحة Titan M2 لحماية البيانات الخاصة بك ودعم فتح الهاتف من خلال الوجه وسيكون مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 وسيدعم تركيب شريحة بحجم نانو بجانب دعم الـ eSIM والتي كانت أول هواتف تدعمها هي هواتف جوجل وسيتوفر للطلب المسبق يوم 6 أكتوبر وسيتوفر للبيع يوم 13 أكتوبر بسعر يبدأ من 599 دولار.هاتف Pixel 7 Pro سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 3120x1440 ومعدل تحديث 120Hz وإضاءة تصل إلى 1500 شمعة والشاشة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.سيأتي الهاتف بالجيل الثاني من معالج جوجل وهو Tensor G2 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 30 وات والشحن اللاسلكي والبطارية تستطيع الصمود لمدة تصل إلى 31 ساعة ومع تفعيل ميزة توفير الطاقة تستطيع الصمود لمدة تصل إلى 72 ساعة.الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.85 وزاوية 82 درجة وتقنية OIS والكاميرا الثانية واسعة الزاوية 125 درجة بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة للتقريب البصري 5x ودقتها 48 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/3.5 وتقنية OIS وتدعم التقريب الرقمي عالي الجودة يصل إلى 30x بفضل تقنية Super Res Zoom.وبالطبع جوجل تعتمد بشكل كبير على المعالجة الخاصة بها لكي تجعل الكاميرا الخاصة بها أكثر قوة.سيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وزاوية 97 درجة.سيأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو وشريحة Titan M2 لحماية البيانات الخاصة بك ودعم فتح الهاتف من خلال الوجه وسيكون مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 وسيدعم تركيب شريحة بحجم نانو بجانب دعم الـ eSIM وسيتوفر للطلب المسبق يوم 6 أكتوبر وسيتوفر للبيع يوم 13 أكتوبر بسعر يبدأ من 899 دولار.