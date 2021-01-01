تلجأ أمريكا للطائرات بدون طيار للبحث عن ناجين من «إعصار إيان»

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تستخدم شركة Verizon أسطولًا من الطائرات بدون طيار فوق جنوب غرب ولاية فلوريدا بأمريكا، لتوفير الاتصال الخلوي للمستجيبين الأوائل الذين يعملون على مدار ساعات في مهام البحث والإنقاذ للعثور على ناجين قد يكونون محاصرين داخل واحد من أكثر من 400 مبنى دمرها إعصار إيان.



تعمل الطائرات بدون طيار، التي يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 1000 ساعة على تغطية تغطية 4G و5G لنصف قطر تقريبي من خمسة إلى سبعة أميال.



أخبر كوري ديفيس، المدير الوطني لفريق الاستجابة وعمليات السلامة العامة في Verizon Frontline، صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشركة الخلوية قد دعمت أكثر من 50 وكالة مستجيبة أولى بمواردها التي تشمل أكثر من 100 أصل.

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وأوضح أنه إلى جانب الطائرات بدون طيار، تستخدم فيريزون الأقمار الصناعية التي ترسل الإنترنت من مدار أرضي منخفض، والمولدات الموصولة بالمقطورات وأرسلت مؤخرًا موقعًا محمولًا على متن بارجة إلى جزيرة سانيبل، التي انقطعت تمامًا بسبب الإعصار.ضرب إيان مقاطعة لي، موطن فورت مايرز، وتستخدم فيريزون، التي تطلق على المقاطعة اسم "جراوند زيرو"، معظم الأصول لتوفير الاتصالات الذي أنقذت مئات الأشخاص منذ أن وصلت العاصفة الوحشية إلى اليابسة الأسبوع الماضي.سجل إعصار إيان في المرتبة الرابعة عندما وصل إلى اليابسة في فورت مايرز مدينة في ولاية فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، والذي شهد ارتفاع المياه إلى 14 قدمًا في بعض أجزاء المنطقة - والآن اختفى حوالي 90 في المائة من الشاطئ.قال كيفين جوثري، مدير قسم إدارة الطوارئ بالولاية، إن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، على حد قول غوثري، لكن من المحتمل أن يكون الكثير منهم في ملاجئ أو بدون كهرباء.ونحو 2.7 مليون شخص بدون كهرباء في جميع أنحاء ولاية فلوريدا.