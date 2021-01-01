تطلق سبيس إكس أول مهمة مأهولة بقيادة سيدات إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت SPACEX بنجاح أول مهمة تقودها نساء، Crew-5، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم الأربعاء، مع رائد فضاء روسي هو أول من ركب على متن مركبة فضائية أمريكية وسط توترات عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.
غيرت الروسية آنا كيكينا مكانها مع رائدة فضاء ناسا جلست على مقعدها على متن رحلة روسية من طراز سويوز متجهة إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي بموجب اتفاق جديد وقعته وكالة ناسا وشركة روسكوزموس في يوليو.
أشعل صاروخ فالكون 9 الذي يبلغ ارتفاعه 215 قدمًا محركاته التسعة من طراز Merlin في الساعة 12:01 ظهرًا ، مما أدى إلى توليد حوالي 1.7 مليون رطل من الدفع وانطلق نحو الفضاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!