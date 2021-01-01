تطلق سبيس إكس أول مهمة مأهولة بقيادة سيدات إلى محطة الفضاء الدولية

آخر الأخبارعلم وتقنية › تطلق سبيس إكس أول مهمة مأهولة بقيادة سيدات إلى محطة الفضاء الدولية

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت SPACEX بنجاح أول مهمة تقودها نساء، Crew-5، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم الأربعاء، مع رائد فضاء روسي هو أول من ركب على متن مركبة فضائية أمريكية وسط توترات عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.

غيرت الروسية آنا كيكينا مكانها مع رائدة فضاء ناسا جلست على مقعدها على متن رحلة روسية من طراز سويوز متجهة إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي بموجب اتفاق جديد وقعته وكالة ناسا وشركة روسكوزموس في يوليو.

أشعل صاروخ فالكون 9 الذي يبلغ ارتفاعه 215 قدمًا محركاته التسعة من طراز Merlin في الساعة 12:01 ظهرًا ، مما أدى إلى توليد حوالي 1.7 مليون رطل من الدفع وانطلق نحو الفضاء.

المهمة، التي أطلق عليها اسم Crew-5، هي الأولى التي تضم قائدة، نيكول أونابو مان من ناسا، وانضم إيضا جوش كاسادا من وكالة ناسا وكويتشي واكاتا التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ، ومن المقرر أن يرسو جميعًا في محطة الفضاء الدولية غدا الخميس لبدء مهمة علمية مدتها 150 يومًا على متن المختبر المداري على بعد 250 ميلًا فوق الأرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطلق سبيس إكس أول مهمة مأهولة بقيادة سيدات إلى محطة الفضاء الدولية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50930

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager