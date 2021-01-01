في مصر ألسفين 2022.. أرخص سيارات شانجان الصينية



ألسفين 2022 ألسفين 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر، تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو 2 فقط من سيارات سيدان في السوق المحلي، أصغرهما سيارة شانجان Alsvin (ألسفين) 2022، والتي تعتبر أيضا أرخص سيارة من شانجان في مصر.



ويتم طرح هذا الموديل بثلاثة فئات فقط من التجهيزات، وفئتين من المحركات، الفئة الأولى منهما تتواجد بالفئة الأولى من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر، ويتم تقديمها مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات وخاصية الجر الأمامي.



أما الفئة الثانية من المحركات فهي متاحة بالفئتين الثانية والثالثة من السيارة، وهي لمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.

قد يعجبك أيضا...

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- ناقل يدوي.- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) من الألومنيوم 14 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش الأسود.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كمبيوتر رحلات.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم سماعتين.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- ناقل أوتوماتيكي.- فرش داخلي من القماش الرمادي.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات HHC.- مسند يد أمامي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح أمامية LED نهارية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- مقعد للسائق قابل لتعديل ارتفاعه.- شاشة وسطية 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 245 ألف جنيه.فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي بسعر 275 ألف جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي بسعر 295 ألف جنيه.