تكشف بيجو عن نسخ من "3008" و"5008" بتقنية الهجين الخفيفة بقوة 48 فولت

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أعلنت شركة بيجو عن وصول تقنية الهجين الخفيف (مايلد هايبرد) بجهد 48 فولت (MHEV) إلى مجموعة سياراتها الـ SUV الأكبر حجمًا، والتي سيأتي على رأسها كلًا من بيجو 3008 وبيجو 5008.



وتعد هذه هي الطرازات الأولى التي ستستخدم تقنية الهجين الخفيف التي طورتها مجموعة "ستيلانتيس Stellantis" والتي تعتمد على جيل جديد من محرك بنزين PureTech وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض جديد.



وتواصل بيجو خطواتها الطموحة نحو ادخال الكهرباء ضمن منظوما الحركة في كافة طرازاتها، وذلك ضمن خارطة الطريق التي يتمثل هدفها النهائي في عام 2030 بأن تصبح "بيجو" علامة تجارية كهربائية بالكامل.

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وسيكون العام المقبل 2023 نقطة تحول في تاريخ الشركة، فبدءًا من النصف الأول من العام المقبل، سيتم تزويد مجموعة بيجو بالكامل بالكهرباء بخيار ميكانيكي واحد أو أكثر.بيجو 5008:كما أشرنا سابقًا، ستكون علامة بيجو أول علامة تجارية لسيارات مجموعة Stellantis تقدم تقنية الهجين الخفيف 48 فولت الجديدة (MHEV) والمطورة، والتي سيتم توسيعها لاحقًا لتشمل شركات أخرى.وفي حالة 5008 نجد حقًا أن دخول الطاقة الكهربائية في نطاق محركاتها المتوفرة يعد إنجازًا مهمًا، حيث لا تتوفر الأخت الكبرى لـ 3008 إلا بمحركات البنزين والديزل ذات الاحتراق الداخلي غير المدعومة بالكهرباء.ودعنا نلفت النظر إلى أن دخول التكنولوجيا الهجينة الخفيفة الجديدة على طراز عائلي مهم كـ 5008 ليس فقط لتوسيع خيارات المحركات التي تطرح بها.. ولكنها أيضًا ستستفيد بملصق ECO وهي العلامة البيئية التي تمنحها DGT (المديرية العامة للمرور) على مستوى أوروربا، والتي يحصل بموجبها مالك السيارة على مجموعة من الفوائد المتعلقة بترخيص السيارة والضرائب وغيرها.وتؤكد الشركة أن هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا الهجينة يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام.. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أنه سيتم دمجها لاحقًا في طرازات أخرى.بيجو "5008" بمنظومة حركة هجينة، تظهر في صور تجسسيةبيجو 3008:ستقوم بيجو بتوسيع نطاق محركات 3008 بإصدار هجين خفيف كبديل لطراز هجين القابل للشحن PHEV.تحت غطاء المحرك:وتحت غطاء محركي 3008 و 5008 الهجينة الجديدة، سيكون هناك جيل جديد من محركات البنزين PureTech بقوة 136 حصان، وسيرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT كهربائي جديد.بالإضافة إلى ذلك، سنتعرف على المكون الرئيسي الجديد، وهو بطارية الليثيوم أيون 48 فولت والتي تتم إعادة شحنها أثناء القيادة.تسلط بيجو الضوء على أن هذه التقنية تساهم بشكل فعال في زيادة عزم الدوران عند الحاجة لذللك، مع انخفاض بنسبة تصل إلى 15? في استهلاك الوقود.سيسمح أيضًا بالقيادة في الوضع الكهربائي بالكامل لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد بسرعة منخفضة وللمسافات القصيرة في المدينة.موعد الوصول:ستصل 3008 و 5008 الجديدتين بتقنية MHEV لدى وكلاء بيجو الأوروبيين في وقت ما في النصف الأول من عام 2023.. وفي الوقت الحالي، غير معروف ما هي أسعار الطرازين.