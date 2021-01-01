في شوارع ألمانيا ظهور النسخة الإنتاجية من "بي إم دبليو XM" موديل 2023



بي إم دبليو XM بي إم دبليو XM

نشر حساب "daddysauto" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أول صور حية للنسخة المخصصة للإنتاج من "BMW XM" موديل 2023 في أحد شوارع مدينة ميونخ الألمانية.



وتُعتبر XM ثاني سيارة يتم تطويرها بالكامل من قبل قسم M-Power للأداء العالي التابع لعلامة "BMW" الألمانية، بعد سيارة M1 في عام 1978، وأول سيارة كهربائية ينتجها القسم.



ووفقًا لما تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضي في لحظات الكشف الرسمي الأول عن السيارة، فإن إنتاج "XM" سيكون في مصنع "BMW" المعروف بـ Spartanburg في كارولينا الجنوبية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وتتميز طراز XM بمنظومة حركة هجين والمزودة بمنفذ شحن PHEV على الرفرف الأمامي الأيسر.. وتحت غطاء المحرك، قامت BMW بتنصيب محركها الجديد S68، ثماني الاسطوانات V8 مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر مع تقنية هجينة معتدلة.يولد محرك الاحتراق الداخلي في حد ذاته ودون مساعدة كهربائية 483 حصانًا عند 5400 دورة في الدقيقة، و650 نيوتن متر من عزم الدوران من 1600 دورة في الدقيقة.تم دمج المحرك الكهربائي في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات، ليمنح قوة إضافية تبلغ 194 حصانًا و280 نيوتن متر.. وبفضل قوة الاثنين معًا، توفر XM قوة إجمالية تبلغ 644 حصانًا وعزمًا إجماليًا يبلغ 800 نيوتن متر.. وتتيح الطاقة الكهربائية الإنطلاق من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية.يتم تحديد السرعة القصوى في "XM" إلكترونيًا بحد أقصى 250 كم / ساعة من المصنع، ولكن أضافة تعديلات M Driver ستسمح بزيادة حد السرعة القصوى لتصل إلى 270 كم / ساعة.يستمد المحرك الكهربائي طاقته من حزمة بطارية ليثيوم أيون بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 25.7 كيلو واط في الساعة.. وستصل سرعة XM إلى 140 كم / ساعة عند القيادة على الوضع الكهربائي بشكل كامل، وتقدر BMW أن الشحن الكامل سيستمر لمدة 48 كيلومترًا، وذلك بناءً على إجراءات اختبار وكالة حماية البيئة. في أوروبا.بينما تقدم فئة الـ XM Red Lebel بنفس المحرك و لكن بقدرة 748 حصان و 1,000نيوتن.متر من عزم الدوران دون الكشف عن ارقام التسارع.