"إم جي ZS" تستحوذ على 23% من مبيعات الـ SUV-B في السوق المصري..خلال 8 شهور..



إم جي ZS إم جي ZS

تتصدر سيارة "إم جي ZS" مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) فئة الـ SUV-B في السوق المصري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022، والتي حصلت على النصيب الأكبر من المبيعات بلغ 2390 سيارة، مستحوذة على 22.9% من السوق.



وحسبما ذكر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك-AMIC" بلغ إجمالي مبيعات فئة الـ SUV-B في مصر نحو 10452 سيارة، وكان نصيت سيارة "كيا اكسيد" منها 1771 سيارة بحصة سوقية 16.9% لتأتي في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت "هيونداي بايون" مستحوذة على 12.5 % من الحصة السوقية، حيث بلغت مبيعاتها 1311 سيارة بينما جاءت "أوبل موكا" في المركز الرابع بحصة سوقية 8.6% محققة مبيعات 903 سيارة.

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في المركز الخامس بمبيعات وصلت إلى 728 سيارة ونسبة استحواذ 7.0% تفوقت "أوبل Crossland X" على "نيسان جوك Juke" والتي جاءت في المركز السادس حيث بلغت مبيعاتها 575 سيارة وحصلت على 5.5% من الحصة السوقية.وجاءت "جيلي Coolray" في المركز السابع بميعات 492 سيارة وحصة 4.7% من السوق ويليها في المركز الثامن "جيب رينيجيد- Renegade" بمبيعات قدرها 475 سيارة وحصة سوقية 4.5% وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس العام الجاري.وفي المراكز الأخيرة جاءت "بيجو 2008" في المركز التاسع و "سيتروين New C4" في المركز العاشر، حيث بلغت مبيعات الأولى 455 سيارة واستحوذت على 4.4% بينما بلغت مبيعات الثانية 434 سيارة بحصة سوقية 4.2%.