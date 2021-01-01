"إم جي ZS" تستحوذ على 23% من مبيعات الـ SUV-B في السوق المصري..خلال 8 شهور..

تتصدر سيارة "إم جي ZS" مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) فئة الـ SUV-B في السوق المصري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022، والتي حصلت على النصيب الأكبر من المبيعات بلغ 2390 سيارة، مستحوذة على 22.9% من السوق.
وحسبما ذكر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك-AMIC" بلغ إجمالي مبيعات فئة الـ SUV-B في مصر نحو 10452 سيارة، وكان نصيت سيارة "كيا اكسيد" منها 1771 سيارة بحصة سوقية 16.9% لتأتي في المركز الثاني.
وفي المركز الثالث جاءت "هيونداي بايون" مستحوذة على 12.5 % من الحصة السوقية، حيث بلغت مبيعاتها 1311 سيارة بينما جاءت "أوبل موكا" في المركز الرابع بحصة سوقية 8.6% محققة مبيعات 903 سيارة.
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