التخطيط: 5 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء خلال العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، «إن الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظة شمال سيناء بخطة العام المالي الجاري 2022 /2023، تشمل بلوغ جملة الاستثمارات الحكومية بالخطة لتنمية المحافظة 5 مليارات جنيه، 80% منها ممولة من الخزانة العامة»
أضافت "السعيد" أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحي بنسبة 8.1%، المياه بنسبة 7.9%، قطاع التعليم بنسبة 7.6%.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظة شمال سيناء، والاستثمارات الـمُوجّهة بخطة العام المالي 2022/2023.
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