التخطيط: 5 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء خلال العام الجاري



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، «إن الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظة شمال سيناء بخطة العام المالي الجاري 2022 /2023، تشمل بلوغ جملة الاستثمارات الحكومية بالخطة لتنمية المحافظة 5 مليارات جنيه، 80% منها ممولة من الخزانة العامة»



أضافت "السعيد" أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحي بنسبة 8.1%، المياه بنسبة 7.9%، قطاع التعليم بنسبة 7.6%.



جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظة شمال سيناء، والاستثمارات الـمُوجّهة بخطة العام المالي 2022/2023.