أسعار الذهب فى مصر والدول العربية اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر في مصر، تعاملات الساعات الأولى على الارتفاع الذي سجلته خلال يوم الأربعاء.



حركة سعر الذهب في مصر

,شهد سعر الذهب يوم الأربعاء انخفاضًا واسعا لجميع الأعيرة خلال فترة الظهير ثم ارتد للأعلى قبل منتصف نفس اليوم وكانت كالتالي:



الذهب عيار 24، انخفض 2875 جنيها مقابل ارتفاعه 5.7 جنيه.

الذهب عيار 21، انخفض 25 جنيهًا مقابل ارتفاعه 5 جنيهات.

الذهب عيار 18 انخفض 21.35 جنيه مقابل ارتفاعه 4.3 جنيه.

الجنيه الذهب انخفض 200 جنيه مقابل ارتفاعه 40 جنيهًا.

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أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)عيار 21 : 1080 جنيهاعيار 24 : 1234.2 جنيهعيار 18 : 925.7 جنيهعيار 14 : 722 جنيهاسعر الذهب الآن في مصر (بيع)عيار 21 : 1070 جنيهاعيار 24 : 1227.25 جنيهعيار 18 : 917.75 جنيهعيار 14 : 715 جنيهاسعر الجنيه الذهب الآن في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، نحو 8640 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ سعر الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر في الدول العربية، على الارتفاع الطفيف الذي سجله في نهاية تعاملات يوم الأربعاء وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 202.36 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 185.50 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.06 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 151.77 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.04 درهم.سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.77 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 189.54 ريال.وتداول سعر الذهب عيار 21 عند 180.92 ريال.ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 155.08 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 120.62 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.08 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.66 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.95 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.81 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.96 دينار.