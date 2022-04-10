تدشين مصنع جديد لإنتاج البنج بمصانع الإسكندرية للأدوية



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تسعى شركات الأدوية الحكومية لتطوير وتحديث مصانعها؛ بما يمكنها من زيادة الإنتاج محليا وللتصدير في ظل ما تشهده صناعة الدواء من تطور كبير على المستوى العالمى، وكذلك تشديد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على التحديث والتطوير المستمر للشركات.



,من جانبها شهدت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ضخ استثمارات في الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة نحو 253 مليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات المتوقعة للعام الحالي 2022-2023 نحو 98 مليون جنيه بإجمالي 351 مليون جنيه خلال 4 سنوات تعرف على التفاصيل .



1 - شملت الاستثمارات المنفذة، أعمال المرحلة الأولى من تطوير المصنع، وخط بنج الأسنان الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في التصدير.



2 – يتم تنفيذ خط إنتاج ODF والذي يعد طفرة في الأشكال الصيدلانية الجديدة وهي عبارة عن شرائط توضع على اللسان لها تأثير سريع في غضون ثوان قليلة.



3 – وتشمل ماكينة تعبئة وتغليف أقراص وطباعة باركود، وماكينة خط إنتاج المطهرات، ومشروع مكافحة الحريق.



4 – تتضمن الاستثمارات الجاري تنفيذها، المرحلة الثانية من تطوير المصنع وماكينة الاستيكر لبنج الأسنان.



5 - تسعى الشركة لتسجيل أشكال صيدلانية جديدة تتمثل في مستحضرات "ODF"، حيث تمتلك 4 منتجات مسجلة و17 قيد التسجيل من منتجات "ODF" التي تغطي معظم احتياجات السوق.



6 – أظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي 2021-2022 تحقيق مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه وصافي ربح حوالي 119 مليون جنيه.