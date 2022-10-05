3 أشجار فواكه يمكن زراعتها من بذور الثمرة.. "كل وازرع"..كن صديقًا للبيئة..

تعتبر الفواكه من الأطباق الهام تواجدها في مطبخك، فالبعض قد يلجأ للذهاب إلى السوبر ماركت لشراء كل ما يحتاجه بشكل متكرر، بالرغم أن هناك طرق أكثرحماية للبيئة تساعد في زراعة الفواكه والأشجار بالمنزل، لذا نتناول خلال السطور التالية طرق زراعة الفواكه من البذور الخاصة وفقًا لما جاء في موقع brightside
اليوسفي:
اليوسفي من النباتات دائمة الخضرة، والتي يبلغ طولها من 10لـ 15 قدمًا، إذا كنت ترغب في زراعة شجرة اليوسفي بنفسك، يجب أن تأخذِ في الاعتبار بعض النصائح التالية قبل الزراعة، ضعي الأشجار في مكان جيد الإضاءة، ولكن ليس معرضًا للشمس بشكل مباشر، استخدام البذور الطازجة لأنها أكثر قابلية للحياة مرة أخري ويفضل زراعتها في الربيع، أو أوائل الصيف، قد يستغرق اليوسفي المزروع من 4 إلى 7 سنوات للزهور والفاكهة.
الليمون:
الليمون من النباتات الجميلة المظهر والتي يمكن زراعتها بسهولة من البذور، ولكن قبل الزراعة قومي بغسل البذور بشكل جيد للتخلص من المادة اللزجة، يمكنكِ أن تقومى بزراعتها عن طريق وضع البذور في التربة بطريقة مباشرة.
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