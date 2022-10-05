فيديو يوثق السقوط الغريب..الطائرة دارت حول نفسها مرارا..

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صورة الخبر: لحظات قبل سقوط الطائرة المروحية
لحظات قبل سقوط الطائرة المروحية

قتل ثلاثة من مشاة البحرية وأصيب اثنان آخران بعدما هوت طائرة مروحية كانت تقلهم جنوب شرقي المكسيك.

ورصد أحد السكان الطائرة تحوم بالقرب من ميناء مدينة سنتلا من ولاية تاباسكو، جنوب شرقي المكسيك، عندما هوت فجأة.

وبحسب البحرية المكسيكية، فقد كانت الطائرة تنفذ مهمة استطلاع في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي تدور حول نفسها عدة مرات، قبل أن تسقط على الأرض.

وأظهرت لقطات أخرى كيف هرعت قوات الإنقاذ وعدد من السكان إلى مكان سقوط الطائرة الذي كان قريبا من المدرسة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جنديين كانا محاصرين بين حطام الطائرة.

وتقول البحرية المكسيكية إنها فتحت تحقيقا في سبب الحادث المأساوي.
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 3 أشهر على سقوط طائرة مروحية تابعة للبحرية المكسيكية قتل فيها 14 عنصرا.

https://twitter.com/i/status/1576350587587002368

المصدر: سكاى نيوز عربية

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