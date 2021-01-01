هيحافظ على قلبك .. 6 أسباب هتخليك تأكل الرمان



الرمان الرمان



تم استخدام الرمان لخصائصه الطبية لفترة طويلة، قد يساعد الرمان في الوقاية من السرطان ، وفقًا للأبحاث العلمية الحالية، يمكنه أيضًا المساعدة في حماية قلبك، هذا يجعله على الفور إضافة رائعة لنظامك الغذائي، يعتبر عصير الرمان خيارًا مناسبًا للاستفادة من بعض المزايا الصحية لهذه الفاكهة اللذيذة، وفى السطور القادمة سنوضح العديد من المزايا لاستهلاك الرمان بانتظام، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".



إليك سبب وجوب إضافة الرمان إلى نظامك الغذائي اليومي:



1. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان



مضادات الأكسدة والفلافونويد ، وكلاهما معروف بقدرته على منع الجذور الحرة من إلحاق الضرر بخلاياك ، توجد بكثرة في الرمان. قد يكون الرمان مفيدًا في تجنب سرطان البروستاتا والثدي والرئة والقولون ، وفقًا لبعض الأبحاث.



2. غني بمضادات الأكسدة



مضادات الأكسدة هي مواد تساعد في حماية خلايا الجسم من المشاكل التي تسببها الجذور الحرة، على الرغم من وجود الجذور الحرة باستمرار في الجسم، إلا أن الكمية الزائدة منها يمكن أن تكون سامة وتساعد على التسبب في عدد من الأمراض المزمنة.

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3. يحسن صحة القلبهناك مؤشرات على أن الأطعمة الغنية بالبوليفينول ، بما في ذلك الرمان ، قد تكون مفيدة لصحة القلب، قد يخفض مستخلص الرمان ضغط الدم ، ويقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الشرايين ، ويساعد في مكافحة تطور الترسبات الدموية التي يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.4. مفيد لمرضى السكروفقًا لبحث أولي ، تحسنت مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين بدأوا في شرب عصير الرمان، يمكن أن يساعد الرمان أيضًا في الحفاظ على وزن صحي لمن لا يعانون من مرض السكري.5. تقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلىوفقًا للبحث ، قد يساعد مستخلص الرمان في منع تكون حصوات الكلى، وهي فائدة تتعلق في الغالب بنشاطها المضاد للأكسدة، كشفت الدراسات أن مستخلص الرمان يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الأكسالات والكالسيوم والفوسفات في الدم ، والتي تظهر بشكل متكرر في حصوات الكلى.6. يساعد على إدارة الكوليسترولغالبًا ما تحدث أمراض القلب بسبب تصلب الشرايين ، وهو تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين. قد يتم تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، أو الكوليسترول "الضار" الذي يسد الشرايين ، عن طريق عصير الرمان ، يمكن أن يرفع الكوليسترول الدهني عالي الكثافة ، أو الكوليسترول "الجيد" ، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.