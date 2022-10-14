الفرصة مستمرة قي تنسيق الجامعات الخاصة للتقديم حتى هذا الموعد



تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة



أعلن مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، حيث أشار المجلس إلى أن 20% من الجامعات الخاصة في تنسيق الجامعات الخاصة وصلت بها نسبة القبول إلى 100% ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.



تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وأشار الدكتور محمد حلمي الغٌر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، إلى أن متوسط نسبة الإشغال في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الجاري، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.عدد المقبولين بتنسيق الجامعات الخاصة 2022



تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. كما أوضح أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معًا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

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تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وخلال تصريحات صحفية، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة والمتحدث الرسمي، إن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.عدد المقبولين بتنسيق الجامعات الخاصة 2022تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. كما أوضح أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معًا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. وخلال تصريحات صحفية، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة والمتحدث الرسمي، إن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.