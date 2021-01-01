فرصة أخيرة لتقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة



تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب



يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا.



أعلن موقع التنسيق الإلكتروني أنه مستمر في فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا لتسجيل الرغبات، والفرصة متاحة في هذا التوقيت لكل طلاب مصر للتقديم في تنسيق الجامعات 2022 والذي بدأ موسم الدراسة في العام الجديد حيث أن باب التقديم مفتوح الان للمستنفدين والمتخلفين.



قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الجامعات 2022 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

قد يعجبك أيضا...

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.• لا توجد تحويلات ورقية.• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني لمساعدة الطلاب فيما يخص عمليات التنسيق لذلك يمكن لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من الاولي والثانية معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط اضغط هنـا .رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوسيستطيع الطلاب الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق إلى الكلية الراغبين في التحويل إليها بشرط استيفاء الشروط الخاصة والعامة لها وهو ما يعرف بتقليل الاغتراب، وذلك من خلال هذا الرابط.https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx