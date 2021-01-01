تفاصيل القبض على عصابة تسرق أهالي الشروق

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عصابة تسرق أهالي الشروق


ضبط رجال المباحث عناصر تشكيلا عصابيا بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية قرر بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجئ بقيام قائد السيارة ، وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض فى وجهه وإستوليا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه ، ثم قاما بالتخلى عنه بطريق القاهرة - الإسماعيلية بدائرة القسم ولاذا بالفرار .

تحديد مرتكبى الواقعة واعترافهما بالسرقة
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة سائق ، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس .

تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة الأجرة "الميكروباص" بدون لوحات وبحوزتهما مـبلغا ماليا وهاتفى محمول وسلاح أبيض "مطـواة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة .

وتم بإرشادهما ضبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما "سيئ النيـة" مقيم بعين شمس تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: elbalad

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