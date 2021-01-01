تفاصيل القبض على عصابة تسرق أهالي الشروق



عصابة تسرق أهالي الشروق عصابة تسرق أهالي الشروق



ضبط رجال المباحث عناصر تشكيلا عصابيا بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق .



تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية قرر بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجئ بقيام قائد السيارة ، وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض فى وجهه وإستوليا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه ، ثم قاما بالتخلى عنه بطريق القاهرة - الإسماعيلية بدائرة القسم ولاذا بالفرار .



تحديد مرتكبى الواقعة واعترافهما بالسرقة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة سائق ، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس .

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تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة الأجرة "الميكروباص" بدون لوحات وبحوزتهما مـبلغا ماليا وهاتفى محمول وسلاح أبيض "مطـواة".بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة .وتم بإرشادهما ضبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما "سيئ النيـة" مقيم بعين شمس تم إتخاذ الإجراءات القانونية.