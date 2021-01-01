شاومي تطلق أفضل Smartwatch..بسعر مرتفع جدا..

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أطلقت شركة شاومي الصينية أحدث ساعاتها Xiaomi Smart Band 7 Pro عالميا اليوم ، وتحتوي الساعة الذكية على بعض المواصفات المميزة حيث تتميز بشاشة لمس ملونة نوع AMOLED بتصميم مستطيل قياس 1.64 بوصة مع دعم لأكثر من 150 وجه ساعة داخل التطبيق.







سعر ومواصفات Xiaomi Smart Band 7 Pro



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تتميز شاشة الساعة الذكية شاومي Xiaomi Smart Band 7 Pro بدقة 486 × 280 بكسل ، وكثافة بكسل تبلغ 326 بكسل في البوصة، و تبلغ ذروة سطوع الشاشة 500 شمعة في المتر المربع ، وتأتي مع ميزة السطوع التلقائي لتجربة مشاهدة ممتعة.تدعم الساعة الذكية شاومي Smart Band 7 Pro مزودًا بالعديد من ميزات الصحة واللياقة المعتادة ، مثل مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم. و تدعم الساعة الذكية أيضًا أكثر من 110 وضعًا رياضيًا ، كما أنها تحتوي على 10 دورات جري مخططة مسبقًا على مستويات مختلفة ، مثل مجموعات الجري أو المشي للمبتدئين أو التدريب الذي يركز على حرق الدهون أو التحمل، كما أن هناك أيضًا تدريب متقطع لتقوية صحة القلب و الرئة.تحتوي الساعة الذكية Smart Band 7 Pro على نظام GNSS مدمج ، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الطرق دون الحاجة إلى هاتف ذكي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Smart Band 7 Pro مقاوم للماء حتى 5ATM ، لذلك لا يجب عليك خلعه عن معصمك عند الذهاب للاستحمام أو السباحة.لم تكشف شاومي Xiaomi عن سعة بطارية Smart Band 7 Pro ، لكن الشركة تعلن عن عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا في وضع الاستخدام المعتاد.تتوفر ساعة شاومي Xiaomi Smart Band 7 Pro بألوان كثيرة مثل الأسود والزيتوني والبرتقالي والأزرق والأسود والوردي، ويختلف مدى توفر خيارات الألوان هذه حسب السوق.بالإضافة إلى الكشف عن ساعة شاومي الذكية Smart Band 7 Pro ، تأتي الساعة في إصدارات ذاكرة 3 و 64 جيجابايت ، أو 4 و 128 جيجابايت ، أو 6 و 128 جيجابايت في أوروبا وسيتم بيعه من خلال المتاجر الرسمية لشاومي بسعر أساسي يبلغ 279 يورو (حوالي 5500 جنيه مصري).