تفاصيل .. فيريرا يرفض عرضًا مغريًا للرحيل عن الزمالك



فيريرا فيريرا



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لـ الزمالك، تلقى عرضًا مُغريًا من أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.



وقال “شبانة” في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إن العرض قوبل بالرفض من جانب فيريرا؛ بسبب رفضه تدريب منتخبات في الوقت الحالي إلى جانب ضيق الوقت قبل كأس العالم حيث اعتذر للأمر.



فيريرا يرفض الرحيل

وأتم: حرصت على إبلاغ جماهير الزمالك برفض فيريرا لهذا العرض حتى يقدرون قيمة مدرب فريقهم، رأينا كيروش يتنازل عن أكثر من نصف راتبه الذي تقاضاه مع منتخب مصر؛ من أجل تدريب إيران في كأس العالم، رغم كونه حرًا، وهو ما لم يفعله فيريرا الذي تمسك بـ الزمالك.

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