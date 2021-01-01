إطلاق الجهاز Redmi Pad في الهند مع معالج Helio G99 وشاشة 10.6 بوصة

أطلقت شركة شاومي Redmi Pad، أحدث جهاز لوحي تحت علامة Redmi التجارية في الهند. يحتوي الجهاز على شاشة LCD بحجم 10.6 بوصة ودقة 2K مع معدل تحديث 90 هرتز.
يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج MediaTek Helio G99 مع ما يصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى انه يأتي مع مكبرات صوت رباعية، ويحتوي على Dolby Atmos ويتميز بهيكل بسماكة 7.1 ملم.
يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية يصل إلى 105 درجة و FocusFrame يضبط الإطار وفقًا لحركتك.
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