إطلاق الجهاز Redmi Pad في الهند مع معالج Helio G99 وشاشة 10.6 بوصة



Redmi Pad Redmi Pad

أطلقت شركة شاومي Redmi Pad، أحدث جهاز لوحي تحت علامة Redmi التجارية في الهند. يحتوي الجهاز على شاشة LCD بحجم 10.6 بوصة ودقة 2K مع معدل تحديث 90 هرتز.



يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج MediaTek Helio G99 مع ما يصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى انه يأتي مع مكبرات صوت رباعية، ويحتوي على Dolby Atmos ويتميز بهيكل بسماكة 7.1 ملم.



يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية يصل إلى 105 درجة و FocusFrame يضبط الإطار وفقًا لحركتك.

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يعمل Redmi Pad بنظام Android 12 مع واجهة مستخدم MIUI 13 ووعدت الشركة بإصدارين من Android و MIUI و 3 سنوات من التحديثات الأمنية.يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويأتي مع شاحن بقوة 22.5 واط.يأتي Redmi Pad اللون الرمادي والفضي والاخضر، ويأتي وبسعر 14999 روبية لإصدار 3 جيجابايت + 64 جيجابايت، و 17999 روبية لإصدار 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 19999 روبية لإصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.