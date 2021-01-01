تطلق شاومي هاتف Xiaomi 12T Pro بمستشعر 200 ميجا بيكسل مع هاتف 12T



Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T Pro

أعلنت العملاق الصيني شاومي اليوم رسمياً عن Xiaomi 12T Pro الذي ينطلق بمستشعر 200 ميجا بيكسل مع هاتف 12T.



هاتف Xiaomi 12T Pro



يعد هاتف Xiaomi 12T Pro أول إصدار لشركة شاومي بمستشعر مميز بدقة 200 ميجا بيكسل وهو مستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج بحجم 1/1.22، وحجم بيكسل 0.64µm، ويدعم تقنية دمج البيكسل 4 في 1 لحجم بيكسل 1.28µm أو 2.56µm عند دمج 16 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة أثناء التصوير.

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من جانب أخر لا تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات telephoto، إلا أن المستشعر الرئيسي يدعم التكبير الرقمي حتى مرتين دون أن يتم فقدان تفاصيل في الصورة، مع تسجيل فيديو بدقة 8K، ويدعم تقنية HDR10+، كما يدعم المستشعر تقنية HDR10+، مع التثبيت البصري، مع تعريض أطول وصور ثابتة بتفاصيل دقيقة في التصوير الليلي، وميزة تتبع حركة العين والتركيز التلقائي في الحركة.أيضاً تتضمن إعدادات كاميرة 12T Pro مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع في مستشعر بحجم 1/4 وحجم بيكسل 1/1.12µm وفتحة عدسات f/2.2 بزاوية 120 درجة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما تضم الشاشة مستشعر سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/3.47، وحجم بيكسل 0.8µm، وفتحة عدسات f/2.24، أيضاً تضم الشاشة مستشعر البصمة.ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، بدقة 1220 في 2712 بيكسل، مع أبعاد 20:9، وكثافة عرض 446 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، مع ميزة معدل التحديث المتغير بين 30 أو 60 أو 90 وأيضاً 120Hz.كما تدعم الشاشة عمق ألوان 12بت، وتقنية HDR10+، وDolby Vision، مع أعلى دقة في الألوان، وسطوع يبدأ من 500 nit وتصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 900 nit، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 5.ويدعم هاتفي 12S رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما تتوفر نماذج أخرى بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة 12 جيجا بايت وسعة 256 جيجا بايت، كما يأتي بنظام Android 12 وواجهة MIUI 13.أيضاً يدعم 12T Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يأتي الهاتف بمكبرات صوتية بنظام ستريو وHarman Kardon، وتقنية Dolby Atmos، ويدعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2، واثنان من شرائح SIM والإتصال بشبكات 5G.كما يتوفر Xiaomi 12T Pro بدءاً من 15 من أكتوبر عبر الموقع الرسمي لشركة شاومي بسعر يبدأ من 750 يورو.هاتف Xiaomi 12Tينطلق هاتف Xiaomi 12T بمستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل وهو مستشعر ISOCELL HM6 المميز بحجم 1/1.67، وحجم بيكسل 0.64µm مع تقنية دمج البيكسل 9 في 1 لبيكسل بحجم أكبر 1.92µm، ويدعم المستشعر أيضاً ميزة التثبيت البصري ويأتي بفتحة عدسات f/1.7.ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة بحجم مستشعر 1/4، وحجم بيكسل1.12µm، وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما تأتي كاميرة السليفي في الهاتف بدقة 20 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/3.47، وحجم بيكسل 0.8µm، وفتحة عدسات f/2.24.أيضاً يضم Xiaomi 12T شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وأبعاد 20:9، بدقة 1220 بيكسل بلس، وعمق ألوان 12 بت، ويدعم تقنية HDR10+، مع معدل تحديث متغير بين 30 أو 60 أو 90 وأيضاً 120Hz.وتدعم الشاشة معدل لمس 480Hz، وسطوع 500 nit، كما يصل السطوع إلى 900 nit، ويدعم الشاشة طبقة حماية من GG5.الهاتف يأتي بمكبرات صوتية ستريو، ويدعم تقنية Dolby Atmos، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وأيضاً يدعم اثنان من شرائح SIM وشبكات 5G.كما يدعم هاتف Xiaomi 12T رقاقة معالج Dimensity 8100-Ultra، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1 وذاكرة LPDDR5.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI 13، ويدعم نفس سعة البطارية وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.ويتوفر الهاتف بألوان الفضي والأسود والأزرق بسعر يبدأ من 600 يورو، ويتوفر بدءاً من 13 من أكتوبر على الموقع الرسمي للشركة.