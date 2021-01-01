يحصلون مستخدمي Twitter Blue على ميزة تحرير التغريدات



Twitter Blue Twitter Blue

خلال الشهر الماضي، أجرت منصة تويتر اختبارات داخلية على ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات؛ اعتبارًا من اليوم، اصبحت هذه الميزة متاحة للجمهور. فيمكن لمستخدمي Twitter Blue الأستراليين والكنديين والنيوزيلنديين تعديل تغريداتهم بالفعل.



وقالت الشركة إن مستخدمي Twitter Blue في الولايات المتحدة سيحصلون على هذه الميزة “قريبًا”، لكنها لم تذكر متى.



كيف تعمل ميزة التعديل على تويتر؟

قد يعجبك أيضا...

أولاً، يجب أن يكون لديك اشتراك Twitter Blue لكي تتمكن من استخدامها.في غضون 30 دقيقة من نشر تغريدة، سيكون لدى المستخدمين خيار تحريرها.سيكون للتغريدات المعدلة رمزًا وطابعًا زمنيًا بالإضافة إلى تسمية لإعلام القراء بأنه تم تغييرها من التغريدة الأصلية.سيتمكن جميع المستخدمين من رؤية محفوظات التحرير للتغريدة، والتي تتضمن التكرارات السابقة للتغريدة.يمكن للمشتركين في Twitter Blue الآن استخدام ميزة تعلق التغريدات لمدة تصل إلى دقيقة بحيث يمكن للمستخدمين الاطلاع عليها و “التراجع” عنها قبل نشرها.