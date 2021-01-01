يحصلون مستخدمي Twitter Blue على ميزة تحرير التغريدات

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يحصلون مستخدمي Twitter Blue على ميزة تحرير التغريدات

صورة الخبر: Twitter Blue
Twitter Blue

خلال الشهر الماضي، أجرت منصة تويتر اختبارات داخلية على ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات؛ اعتبارًا من اليوم، اصبحت هذه الميزة متاحة للجمهور. فيمكن لمستخدمي Twitter Blue الأستراليين والكنديين والنيوزيلنديين تعديل تغريداتهم بالفعل.

وقالت الشركة إن مستخدمي Twitter Blue في الولايات المتحدة سيحصلون على هذه الميزة “قريبًا”، لكنها لم تذكر متى.

كيف تعمل ميزة التعديل على تويتر؟

أولاً، يجب أن يكون لديك اشتراك Twitter Blue لكي تتمكن من استخدامها.
في غضون 30 دقيقة من نشر تغريدة، سيكون لدى المستخدمين خيار تحريرها.
سيكون للتغريدات المعدلة رمزًا وطابعًا زمنيًا بالإضافة إلى تسمية لإعلام القراء بأنه تم تغييرها من التغريدة الأصلية.
سيتمكن جميع المستخدمين من رؤية محفوظات التحرير للتغريدة، والتي تتضمن التكرارات السابقة للتغريدة.
يمكن للمشتركين في Twitter Blue الآن استخدام ميزة تعلق التغريدات لمدة تصل إلى دقيقة بحيث يمكن للمستخدمين الاطلاع عليها و “التراجع” عنها قبل نشرها.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحصلون مستخدمي Twitter Blue على ميزة تحرير التغريدات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36151

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager