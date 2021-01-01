يحصلون مستخدمي Twitter Blue على ميزة تحرير التغريدات

خلال الشهر الماضي، أجرت منصة تويتر اختبارات داخلية على ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات؛ اعتبارًا من اليوم، اصبحت هذه الميزة متاحة للجمهور. فيمكن لمستخدمي Twitter Blue الأستراليين والكنديين والنيوزيلنديين تعديل تغريداتهم بالفعل.
وقالت الشركة إن مستخدمي Twitter Blue في الولايات المتحدة سيحصلون على هذه الميزة “قريبًا”، لكنها لم تذكر متى.
كيف تعمل ميزة التعديل على تويتر؟
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!