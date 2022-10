تؤكد Nothing على موعد إطلاق سماعة Nothing Ear (stick) في 26 من أكتوبر

Nothing Ear (stick) Nothing Ear (stick)

أكدت Nothing بشكل رسمي اليوم على خططها لإطلاق سماعة Nothing Ear (stick) اللاسلكية في السوق الهندي والأسواق العالمية في حدث يعقد في 26 من أكتوبر.



تستعد شركة Nothing للمنافسة قريباً قي الأسواق بإصدار جديد من السماعات اللاسلكية الذي يعرف بسماعة Nothing Ear (stick)، ولقد شاركت Nothing إعلان تشويقي تكشف من خلاله عن تصميم حافظة السماعة اللاسلكية المميزة بتصميم إسطواني.



من جانب أخر أوضحت بعض التسريبات المصورة الأخرى التصميم الشفاف لسماعة Nothing Ear (stick) اللاسلكية على غرار الإصدار السابق، إلا أن الإصدار الجديد لا يتميز بتصميم داخل الأذن بشكل كامل.

كما تتميز حافظة الشحن باللون الأحمر في أحد جانبي الحافظة، وتؤكد الشركة على أن السماعة ستأتي بتصميم يدعم المستخدم براحة أكثر في الإرتداء مع تجربة صوتية فريدة.بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سماعة Nothing Ear (stick) تأتي بقدرة بطارية 36 mAh في كل جهة من السماعة، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 350 mAh، كما تدعم الحافظة معايير IP52 في مقاومة الماء.