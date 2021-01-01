تؤكد Nothing على موعد إطلاق سماعة Nothing Ear (stick) في 26 من أكتوبر

أكدت Nothing بشكل رسمي اليوم على خططها لإطلاق سماعة Nothing Ear (stick) اللاسلكية في السوق الهندي والأسواق العالمية في حدث يعقد في 26 من أكتوبر.
تستعد شركة Nothing للمنافسة قريباً قي الأسواق بإصدار جديد من السماعات اللاسلكية الذي يعرف بسماعة Nothing Ear (stick)، ولقد شاركت Nothing إعلان تشويقي تكشف من خلاله عن تصميم حافظة السماعة اللاسلكية المميزة بتصميم إسطواني.
من جانب أخر أوضحت بعض التسريبات المصورة الأخرى التصميم الشفاف لسماعة Nothing Ear (stick) اللاسلكية على غرار الإصدار السابق، إلا أن الإصدار الجديد لا يتميز بتصميم داخل الأذن بشكل كامل.
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