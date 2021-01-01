تكشف شاومي النقاب عن سلسلة أجهزة التلفاز Xiaomi TV Q2



Xiaomi TV Q2 Xiaomi TV Q2

أعلنت شاومي اليوم عن سلسلة أجهزة التلفاز الذكية Xiaomi TV Q2 التي تنطلق بثلاثة أحجام في الشاشة.



عقدت شاومي اليوم حدث للإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 12T، كما قدمت العملاق الصيني خلال الحدث الإصدارات الجديدة من أجهزة Xiaomi TV Q2.



تنطلق سلسلة Xiaomi TV Q2 بأحجام 50 و55 وأيضاً 65 إنش في الشاشة، على أن تدعم الشاشات دقة عرض 4K، ونظام Google TV، وتأتي الأجهزة بثلاثة منافذ من HDMI.

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وتتميز الأجهزة بجودة عرض ultra-HD بدقة 3840 في 2160 بيكسل، كما تدعم الشاشات تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 93%.أيضاً تأتي شاشات OLED بمحرك MEMC، وتدعم الشاشات تقنية Dolby Vision، إلا أنه مع إرتفاع نسبة جودة العرض فإن معدل التحديث في الشاشات يقتصر على 60 Hz.ويدعم أجهزة Xiaomi Smart TV Q2 معالج رباعي الأنوية A55، والذي يدعم آداء مرن في الحوسبة، كما تدعم الشاشات ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة 16 جيجا بايت.كما تضم الأجهزة اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 30W، وتقنية DTS-HD، وأيضاً تدعم تقنية Dolby Audio، مع DTS Virtual، وتقنية X الصوتية.وتتوفر سلسلة Xiaomi TV Q2 في السوق الأوروبي اليوم، على أن يأتي الإصدار المميز بحجم 50 إنش بسعر 700 يورو، بينما ينطلق الإصدار المميز بحجم 55 إنش بسعر 800 يورو، ويأتي الإصدار المميز بحجم 65 إنش بسعر 900 يورو.