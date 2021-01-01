إيلون ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر»

قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عكس المسار مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، والمضي قدما في عملية الشراء مقابل 54.20 دولارًا للسهم.
وبحسب وكالة أنباء بلومبيرج، فإن قرار إيلون ماسك المضي قدمًا في عملية الشراء يأتي بعد خلاف قوي مع شركة التواصل الاجتماعي حول صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 44 مليار دولار، والتي انتقلت إلى ساحات القضاء بسبب خلاف حول عدد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
ومن المقرر أن يمثل إيلون ماسك أمام القضاء في 17 أكتوبر الجاري، بعد أن قررت تويتر مقاضاته بسبب رغبته الانسحاب من الصفقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!