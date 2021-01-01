خبراء: مزارع الطاقة الشمسية في الفضاء خيارًا بديلاً للطاقة النووية في المستقبل

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زعم الخبراء أن مزارع الطاقة الشمسية في الفضاء يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للطاقة المتجددة للشبكة وتوفر خيارًا بديلاً للطاقة النووية في المستقبل.



وتبحث وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في خطة من شأنها أن تستفيد من حقيقة أن الشمس لا تتوقف أبدًا عن السطوع في الفضاء، وأن ضوء الشمس يكون أكثر كثافة هناك منه على سطح الأرض.



سيتضمن تجميع قمر صناعي بطول عدة أميال في مدار مع مجموعة شمسية - والتي ستضيئها الشمس أكثر من 99 في المائة من الوقت.

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سيتم إرسال الطاقة مرة أخرى إلى الأرض عبر موجات الراديو عالية التردد وسيتم إنتاج الطاقة ليلاً ونهارًا بغض النظر عن حالة الطقس على سطح كوكبنا.يقول مؤيدو الفكرة، إن محطة واحدة قد تكون قادرة على توصيل حوالي 2 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وهو ما يماثل تقريبًا محطة طاقة نووية هنا على الأرض.تشير الدراسات الحديثة إلى أن المفهوم المسمى الطاقة الشمسية الفضائية قابل للتطبيق نظريًا ويمكن أن يدعم المسار إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة.ومع ذلك يقول الخبراء، إن هناك شكوكًا كبيرة وتحديات فنية لا تزال قائمة، ولهذا السبب تم اقتراح برنامج بحث وتطوير يُعرف باسم SOLARIS.