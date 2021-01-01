الكويت: تضع لجنة تنظيم الإعلانات الإلكترونية قواعد تنفيذية بمواقع التواصل والواقع الافتراضي

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن لجنة تنظيم الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي ستضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم الإعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية، وذلك مع تحديد المصطلحات ذات الصلة والأنشطة الخاضعة بأشكالها الحالية باختلافها.
جاء ذلك في أول اجتماع للجنة تنظيم الإعلانات (شركات وأفرادا) بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف.
من جهته، أوضحت أنوار مراد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة تنظيم الإعلانات ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم هذا النوع من الإعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على بلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي لكل من الشركات والأفراد.
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