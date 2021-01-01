الكويت: تضع لجنة تنظيم الإعلانات الإلكترونية قواعد تنفيذية بمواقع التواصل والواقع الافتراضي

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن لجنة تنظيم الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي ستضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم الإعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية، وذلك مع تحديد المصطلحات ذات الصلة والأنشطة الخاضعة بأشكالها الحالية باختلافها.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة تنظيم الإعلانات (شركات وأفرادا) بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف.

من جهته، أوضحت أنوار مراد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة تنظيم الإعلانات ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم هذا النوع من الإعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على بلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي لكل من الشركات والأفراد.

وقالت «مراد» في تصريحات لوكالة أنباء الكويت، إن عمل اللجنة جاء منسجمًا مع ضرورات تنظيمية وقانونية وكذلك تجارية ومهنية لحماية وحفظ حقوق السمتهلك واستجابة لرغبة الفاعلين في مجال الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم هذا النشاط الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الضوابط التي تعمل لجنة تنظيم الإعلانات الإلكترونية على إصدارها تشمل في عموها تصريح المعلن بتقديمه مادة إعلانية والخدمة المعلن عنها، بالإضافة إلى ذكر اسم كل من المنتج وموفر الخدمة، موضحة أن هذه الضوابط ستضمن في لائحتها عدم احتواء الإعلان على ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلكين، بجانب عدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.

المصدر: المصرى اليوم

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