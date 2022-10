ماذا تعرف عن أقارب الإنسان من الـ«نياندرتال و دينيسوفان» ؟..بعد منح جائزة نوبل للطب لأحد رواد نظرية التطور..

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

مُنحت جائزة نوبل لهذا العام في الطب للعالم السويدي سفانتي بابو لاكتشافاته في التطور البشري. وقيامه بعدد من الأبحاث لاستخراج ومقارنة جينوم البشر المعاصرين وأشباه البشر المنقرضين من فصيلة النياندرتال ودينيسوفان، مما كشف عن وجود اختلاط بين الأنواع.



ساعدت أبحاث بابو على إثبات أن الإنسان الحديث (أسلاف البشر) وإنسان نياندرتال يشتركان في سلف مشترك عاش منذ حوالي 600 ألف سنة، وجد بابو أن معظم البشر الحاليين يتشاركون ما بين 1- 2? من حمضهم النووي مع إنسان نياندرتال، مما يعني أن إنسان نياندرتال والإنسان العاقل قد التقيا ببعضهما البعض وأنجبوا أطفالًا قبل انقراض إنسان نياندرتال منذ حوالي 40 ألف عام.



وقادت أبحاث بابو عبر تتبع الجينوم البشري إلى أكتشاف نوع جديد من أقارب الإنسان المعاصر عام 2010 يدعي إنسان دينيسوفان من خلال مقارنة الحمض النووي للدينيسوفان مع السجلات الجينية للإنسان الحديث، أظهر بابو بعد ذلك أن بعض السكان في آسيا ورثوا ما يصل إلى 6 ? من الحمض النووي الخاص بهم من هذا الإنسان القديم الغامض.

ووفق علوم الأنثربولوجي فإن الإنسان الحديث- هومو سيبيان (Homo sapiens) عاش قبل ما يقرب من 200 إلى 300 ألف سنة، وكان موطنة الأصلي أفريقيا، وهاجر من أفريقيا على عدة موجات، وفي نفس الوقت تقريبًا عاش إنسان النياندرتال (Neanderthals)، لكن يعتقد أن الإنسان الحديث بدأ في استيطان باقي قارات العالم في أوروبا وآسيا منذ 70-50 ألف سنة، بعدها انقرض إنسان النياندرتال منذ حوالي 40 ألف سنة، كما يقدر العلماء انقراض إنسان دينيسوفان (Denisovan) في نفس الحقبة الزمنية تقريبًا.ويعتقد العلماء أن إنسان دينيسوفان هو أقارب أنواع الكائنات إلى إنسان نياندرتال، حيث قدرت الدراسات أن السلالة التي أدت إلى نشوء إنسان نياندرتال ودينيسوفان انفصلت عن أسلاف البشر المعاصرين منذ حوالي 800 ألف سنة، فيما تباعد أسلاف إنسان نياندرتال ودينيسوفان فيما بعد عن بعضهم البعض منذ حوالي 381 إلى 473 ألف سنة.إنسان النياندرتاليعود اكتشاف حفريات إنسان النياندرتال إلى منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد في أوروبا، حين عثر في وادي نياندر في ألمانيا عام 1856 على حفرية لهيكل عظمي جزئي لذكر نياندرتال.ورغم العثور من قبل على حفريات خاصة بالنياندرتال في مواقع في بلجيكا وجبل طارق في عامي 1830 و1848 على التوالي، إلا أنه لم يتم التعرف عليها على هذا النحو إلا بعد عقود.Cast of Neanderthal 1 craniumوأظهرت الدراسات اللاحقة أن إنسان نياندرتال كان يعيش في أوروبا وآسيا بينما كان البشر المعاصرون يعيشون في إفريقيا.وانطلاقًا من الحفريات فإن النياندرتال هاجر من أوروبا شرقاً نحو سيبيريا، وكان قادراً على التكيف حيث عاش في الطقس البارد في إنجلترا وسيبيريا منذ حوالي 60 ألف عام، وفي الغابات المعتدلة الدافئة في إسبانيا وإيطاليا منذ حوالي 120 ألف عام.ما الفارق بين إنسان النياندرتال والهومو سيبيانيوجد العديد من التشابه بين إنسان النياندرتال والإنسان الحديث، متمثلة في الهيئة والشكل العام، لكن كانت أجسادهم أقصر وممتلئة أكثر من البشر المعاصرين، وتتميز جمجمة النياندرتال بأنها طويلة ومنخفضة (مقارنة بالجمجمة الأكثر كروية للإنسان الحديث) مع جبين بارز وكانوا يملكون أنفاً كبيرة حيث يعتقد العلماء أن شكل الأنف ساعدهم على التكيف مع العيش في بيئات أكثر برودة وجفافًا. لترطيب وتدفئة الهواء الذي يتنفسونه.كما كانت كانت أسنانهم الأمامية كبيرة، وعلى عكس البشر المعاصرين، لم يكن لدى إنسان نياندرتال ذقن كبير، كما كانت سيقانهم وأذرعهم أقصر من ال سيبيان، مما يقلل من مساحة سطح الجلد المعرض للبرودة.ووفق لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، فإن نياندرتال كانوا بشرًا بارعين وأذكياء، حيث كان بإمكانهم العيش في جماعات، واستخدام مجموعات متنوعة من الأدوات المتطورة، والنيران التي يتم التحكم فيها، وعاشوا في الملاجئ، وصنعوا وارتدوا الملابس، وكانوا صيادين ماهرين للحيوانات الكبيرة، كما كانوا يأكلون الأطعمة النباتية.Humans have twice as much Neanderthal DNA as first thought | Daily Mail Onlineإنسان دينيسوفانرغم أن إنسان دينيسوفان عاش قبل آلاف السنين إلا أن اكتشافه يرجع إلى بضع سنوات مضت حين قام علماء روس بالتنقيب في صيف عام 2008، في كهف دينيسوفا في جبال ألتاي في جنوب سيبيريا عن الحفريات الخاصة بإنسان النياندرتال لكن التحاليل أثبتت أن قام الباحثون بتسلسل أول جينوم كامل لإنسان نياندرتال.لكن التحليل اللاحق للحمض النووي القديم المستخرج من هذه الحفريات كشف عن وجود قطعة صغيرة من عظم إصبع عمره 30.000 إلى 50000 عام من الكهف تنتمي إلى سلالة بشرية مختلفة تمامًا، مما قادهم لاكتشاف نوع جديد من أشباه البشر يدعى دينيسوفان نسبة إلى الكهف المكتشف، ونشرت تلك النتائج في مجلة «نيتشر» العلمية عام 2010.دينيسوفان، مع إنسان نياندرتال، هم أقرب الأقارب المنقرضين للإنسان الحديث. لم يعلن العلماء عن وجود الدينيسوفان حتى عام 2010، ولا يزال الكثير عنهم غير معروف. ومع ذلك، تشير الأدلة الأحفورية والجينية إلى أن الدينيسوفان عاشوا عبر مجموعة واسعة من المناطق والظروف، من الجبال الباردة في سيبيريا والتبت في الصين وأدغال جنوب شرق آسيا.قد يكون الحمض النووي للدينيسوفان قد منح عددًا من الفوائد للإنسان الحديث، على سبيل المثال، اكتشفت دراسة أجرتها نيتشر عام 2014 أن طفرة جينية من دينيسوفان قد تساعد التبتيين على العيش في ارتفاعات عالي. وجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة ساينس أيضًا أن الحمض النووي لـ«دينيسوفان» قد أثر على أجهزة المناعة البشرية الحديثة.الإنقراض لأشباه البشرورغم انقراض إنسان نياندرتال وإنسان دينيسوفان في نفس الحقبة تقريباً، إلا أنه لا يعلم على وجه التحديد سبب إنقراضهم يرجح العلماء أن الإنسان الحديث بعد وصوله أوروبا منذ أكثر من 40 ألف عام، لم يكن إنسان نياندرتال قادرًا على التنافس على الموارد مع الهوموسيبيان، لكن عدد من جيناتهم ظلت في أجساد البشر المعاصرين.Denisova, Neanderthal and H. sapiensالسؤال المحير الذي لم يجب عنه بابوورغم إسهامات الدكتور سفانتي بابو التي حددت المتغيرات الجينية الشائعة بين البشر ولكنها غائبة في إنسان نياندرتال، مما يوفر نوعًا من مخطط لمجموعة الطفرات التي تميز البشر المعاصرين، لكننا حتى الآن لم نستطع أن تجب بشكل واضح عن السؤال الذي حير المجتمع العلمي، المتمثل في السر وراء تسيد الإنسان وسيطرته على الطبيعة، وجعله أرقى الكائنات الحية على وجه الأرض.