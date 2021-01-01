تسريب مواصفات و سعر نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3



نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3 نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3

رغم عدم الكشف عن تاريخ إصدار Quest 3، حتى الآن، إلا أن هناك تسريب جديد يعرض مواصفات النظارة الافتراضية من شركة ميتا، مع بعضًا من الصور التي لم يتم إصدارها بشكل رسمي بعد.



ومن المقرر أن تعقد شركة Meta مؤتمر Connect لهذا العام، خلال الشهر الجاري للكشف عن نظارة Quest Pro.، وهو أول مؤتمر تحت اسم Meta Connect 2022 بعد أن أعادت الشركة تسمية Quest 2.



بالمقابل من المتوقع بقاء نظارة Meta Quest 2 بالأسواق لفترة إضافية من الوقت ليتم تقديم الأحدث Quest 3 في وقت آتي من العام المقبل.

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وضمنت التسريبات لن تدعم Quest 3 تتبع العين أو الوجه، على عكس نظارة PlayStation VR 2 القادمة، وعلى الأرجح يتم إلغاؤها لما تكلفة من مبالغ ضخمة للشركة مقابل نظارة واقع افتراضي بقيمة 400 دولار أمريكي، حيث يتراوح سعر النظارة ما بين 400 لـ 1000 دولار أمريكي.ستستخدم النظارة شاشات من الكريستال السائل، ولم تأتي بشاشات OLED كما المتوقع في نظارات Quest Pro وPlayStation VR 2، مع إضافة مجموعة من الكاميرات الرباعية ومستشعر عمق لتتبع 6 DoF.فضلاَ عن استخدام معالج Snapdragon XR2 Gen 2 لتشغيل Quest 3، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من السعة التخزينية.قد يكون ضمن الإضافات لنظارة ميتا قاعدة الشحن الخاصة بـ Quest Pro، بالإضافة إلى وحدات التحكم المتقدمة في Quest Pro.، مع عودة عجلة التمرير بين الحدقتين (IPD)، والتي فشلت Oculus في تنفيذها في إصدار.بالمقابل ستحتفظ Quest 3 بحزامها الناعم السابق، وإن كان مع مقبس 3.5 ملم ومنفذ USB-C. إضافة لتصميم مروحة واحدة، وزرين ماديين فقط.