تجري روسيا تجارب مع أقمار صناعية أجنبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا تجري تجارب مع أقمار صناعية أجنبية في المدار.
وتشير الوزارة، إلى أن إجراء هذه التجارب يتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لتأسيس القوات الفضائية.
وجاء في بيان الوزارة، "يولي المتخصصون في المركز الرئيسي للاستكشافات الفضائية اهتماما خاصا لمراقبة تركيب وحالة الأجهزة والمنظومات الفضائية الأجنبية، وكذلك إجراء تجارب مع أقمار صناعية تابعة لدول أجنبية".
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