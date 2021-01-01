تفكر أبل فى توفير وضع اتصال القمر الصناعى لجميع مستخدمى iPhone 14

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يأتي iPhone 14 مع دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، وهي ميزة هي الأولى من نوعها في سلسلة أيفون، لكن على الرغم من أنه لا يمكن الوصول إلى الميزة إلا في المواقف الحرجة مثل إرسال الطوارئ SOS إلى المستجيبين الأوائل ولم يتم توفيرها في جميع الأسواق ، فقد تسمح لك أبل باختبارها على أي طراز iPhone 14 من خلال iOS 16.1 عن طريق إطلاق إصدار تجريبي ، بحسب تقرير من 9To5Mac. ويدعي المنشور أنه وجد عرضًا توضيحيًا لاتصال القمر الصناعي أثناء تحليل كود iOS 16.1 beta 3، وسيكون العرض التوضيحي مفيدًا جدًا في حالة رغبة مستخدمي iPhone 14 في اختبار الميزة دون تنبيه المستجيبين الأوائل فعليًا وطلب خدمات الطوارئ عندما يكونون كذلك. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي استخدام العرض التوضيحي إلى تعريف الأشخاص باستخدام خدمات الطوارئ حتى يكونوا مستعدين بشكل أفضل في السيناريوهات المؤسفة، وإذا قامت أبل بطرح الميزة كجزء من الإصدار النهائي لنظام iOS 16.1 ، فسيكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى عرض اتصال القمر الصناعي الجديد من خلال قائمة الطوارئ SOS في تطبيق الإعدادات. كذلك فإن الوقت المتوقع لذلك هو أكتوبر، على الرغم من أن شركة آبل قالت إن ميزات القمر الصناعي ستطلق في نوفمبر، ومن المتوقع أيضًا أن يتم إصدار iPadOS 16.1 فى نفس الوقت، عندما يقال أن أجهزة iPad الجديدة ستصل إلى الأسواق.



