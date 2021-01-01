إليك مواصفات «مازيراتي جران توريزمو» الجديدة..قبل طرحها..



مازيراتي جران توريزمو مازيراتي جران توريزمو

في الأشهر الأخيرة، كشفت مازيراتي عن سيارة جران توريزمو الجديدة كليًا، هذه سيارة كوبيه كبيرة الحجم ذات منحنيات في جميع الأماكن الصحيحة ومحرك غاز لطيف تحت غطاء المحرك الطويل، حتى أنها ستنتج نسخة كهربائية بالكامل باستخدام اسم فولجور، ومن هنا نوضح لك أهم تفاصيل مازيراتي جران توريزمو 2024



موعد الطرح



تاريخ الإصدار المتوقع لسيارة مازيراتي جران توريزمو هو في وقت ما في الربع الثاني من العام المقبل، في حين أن مشتق فولجور الكهربائي بالكامل سيأتي بعد نماذج الغاز.

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سعر جران توريزمو 2024لم تحدد الشركة المصنعة بعد سعر مازيراتي جران توريزمو، ومع ذلك، ليس من المتوقع أن تكون ميسورة التكلفة، إذ نفذت جران توريزمو المنتهية ولايتها مشروع تجديد نظم الإدارة أكثر من 130 ألف دولار في الولايات المتحدة، لذلك من المحتمل جدًا أن تكلف النسخة الجديدة أكثر من ذلك.الشكل الخارجي لسيارة مازيراتي جران توريزمو الجديدةفي المقدمة، توجد شبكة Maser الكلاسيكية التي لم تستسلم للاتجاه الكبير، وتضم شعار 3D Trident، تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية العمودية بنجاح، وهذا يساعد على إضفاء مظهر رياضي وأنيق على السيارة.بالإضافة إلى عجلات متداخلة قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، وهناك 4 تصميمات للاختيار من بينها، ويمكن تشطيب ملاقط المكابح بستة ألوان تشمل روسو (أحمر) ونيرو (أسود)، في الخلف توجد أنابيب عادم ذات مخرج رباعي ومجموعات المصابيح الخلفية المعاد تصميمها.ستمتد ألوان مازيراتي جران توريزمو إلى 6 ألوان عند الإطلاق، من بينها Grigio Maratea وBianco وNero Ribelle وBlu Emozione.ومع ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة من الظلال الخاصة من برنامج التخصيص Maserati Fuoriserie إذا رغبوا في ذلك.محرك وأداء مازيراتي جران توريزموتاتي السيارة بمحرك V6 Nettuno مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 ليتر، ما يؤكد أن محرك V8 السابق قد توقف.كما تم تخفيض محرك Nettuno في تطبيقه في GranTurismo Modena حيث يتمتع بمواصفات تبلغ 489 حصانًا و443 رطلًا من عزم الدوران.على الرغم من أنها لا تسجل أي أرقام قياسية جديدة للسرعة، إلا أن جران توريزمو لا تزال سريعة بشكل مفيد مع وقت من 0-62 ميل في الساعة يبلغ 3.9 ثانية. سوف تنتقل من 0-124 ميل في الساعة في 13 ثانية، وتزيد السرعة القصوى عن 187 ميلًا في الساعة.