تكتسب بنتلي بنتايجا هايبرد 2023 الجديدة قوة أكبر وبطارية أكبر

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بنتلي بنتايجا هايبرد

اكتسبت بنتلي بنتايجا هايبرد 2023 متغيرات جديدة ، معززة للطاقة مع بطارية أكبر.

تقول بنتلي إن النسخة المحدثة من بنتايجا هايبرد 2023 متاحة الآن للطلب “في معظم الأسواق” ، لكن وقت إطلاقها في سوق السيارات الأسترالي لا يزال غير محدد.

حيث كانت مجموعة بنتايجا Hybrid متوفرة سابقًا في فئة واحدة ، وقد توسعت مع طرازات S الرياضية وطرازات Azure الفاخرة.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قال متحدث باسم بنتلي من خلال تصريحات له، أن الشركة تأمل في إطلاق Bentayga بنتايجا Hybrid في أستراليا العام المقبل، و لقد اتصلنا بالعلامة التجارية للتعليق المحلي على S و Azure.

وتتصدر التغييرات إضافة حزمة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 18 كيلو وات في الساعة ، وهي أكبر بمقدار 0.7 كيلو وات في الساعة من طراز ما قبل التحديث .

وقد سمح ذلك بزيادة مسافة ثلاثة كيلومترات عن نطاق قيادتها ، مع مطالبة بتصنيف WLTP على مسافة 43 كيلومترًا في الوضع الكهربائي فقط .

تحت غطاء المحرك ، لا يزال موجود محرك البنزين V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر ، متطابقًا مع محرك كهربائي ينتج أكثر قوة من 100 كيلو واط / 400 نيوتن متر – و حتى 6 كيلو واط و 50 نيوتن متر – مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.
تم تعزيز ذلك من خلال الشاسيه الفريد والتعليق ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) وإيقاعات تحسين الصوت لتحسين تجربة القيادة.

وفي الداخل ، تم تدعيمها بـ مجموعة العدادات الرقمية المستوحاة من Bentayga Speed ??، ولكن مع عداد طاقة هجين داخل عداد دورات المحرك.

وفي الوقت نفسه ، تركز Bentayga Hybrid Azure على الفخامة ، مع تحسين راحة الركوب وتقليل الضوضاء والاهتزاز والخشونة.

المصدر: Nile Motors

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