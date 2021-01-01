تكتسب بنتلي بنتايجا هايبرد 2023 الجديدة قوة أكبر وبطارية أكبر



بنتلي بنتايجا هايبرد بنتلي بنتايجا هايبرد

اكتسبت بنتلي بنتايجا هايبرد 2023 متغيرات جديدة ، معززة للطاقة مع بطارية أكبر.



تقول بنتلي إن النسخة المحدثة من بنتايجا هايبرد 2023 متاحة الآن للطلب “في معظم الأسواق” ، لكن وقت إطلاقها في سوق السيارات الأسترالي لا يزال غير محدد.



حيث كانت مجموعة بنتايجا Hybrid متوفرة سابقًا في فئة واحدة ، وقد توسعت مع طرازات S الرياضية وطرازات Azure الفاخرة.

قد يعجبك أيضا...

وفي وقت سابق من هذا العام ، قال متحدث باسم بنتلي من خلال تصريحات له، أن الشركة تأمل في إطلاق Bentayga بنتايجا Hybrid في أستراليا العام المقبل، و لقد اتصلنا بالعلامة التجارية للتعليق المحلي على S و Azure.وتتصدر التغييرات إضافة حزمة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 18 كيلو وات في الساعة ، وهي أكبر بمقدار 0.7 كيلو وات في الساعة من طراز ما قبل التحديث .وقد سمح ذلك بزيادة مسافة ثلاثة كيلومترات عن نطاق قيادتها ، مع مطالبة بتصنيف WLTP على مسافة 43 كيلومترًا في الوضع الكهربائي فقط .تحت غطاء المحرك ، لا يزال موجود محرك البنزين V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر ، متطابقًا مع محرك كهربائي ينتج أكثر قوة من 100 كيلو واط / 400 نيوتن متر – و حتى 6 كيلو واط و 50 نيوتن متر – مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.تم تعزيز ذلك من خلال الشاسيه الفريد والتعليق ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) وإيقاعات تحسين الصوت لتحسين تجربة القيادة.وفي الداخل ، تم تدعيمها بـ مجموعة العدادات الرقمية المستوحاة من Bentayga Speed ??، ولكن مع عداد طاقة هجين داخل عداد دورات المحرك.وفي الوقت نفسه ، تركز Bentayga Hybrid Azure على الفخامة ، مع تحسين راحة الركوب وتقليل الضوضاء والاهتزاز والخشونة.