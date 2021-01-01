شاحنة ستروين Oli كهربائية مصنوعة من مواد معاد تدويرها

شاحنة ستروين Oli
الشكل الوحشي الذي تراه أمامك هو أول دراسة تصميم من ستروين Citroën التي تم تجديدها مؤخرًا ، تسمى ستروين Oli .
تتكون ستروين Oli من مواد معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير ، وهو بالطبع طراز كهربائي ، إلى جانب ظهور شارة Citroën الجديدة .
تقدم السيارة الاختبارية واجهة أمامية خالية من الشبك الأمامي ، وأضواء على شكل C ، وإبرازات حمراء حول إطار الزجاج الأمامي وعلى الشكل الذي تبدو عليه ، خطافات سحب أمامية وخلفية.
اة تتميز الأبواب الأمامية بمطبات واقية تشبه C4 Cactus . يسقط زجاج الباب الخلفي تماشياً مع مقبض الباب ، أسفل خط حزام السيارة.
في الخلف يوجد سرير صغير يحتوي على صينية قابلة للإزالة مصنوعة من ورق مقوى على شكل خلية نحل معاد تدويره (جنبًا إلى جنب مع غطاء المحرك والسقف ، والذي تقول شركة Citroën إنه يمكنك الوقوف عليه).
ويتم إخفاء الأشياء وحمايتها بواسطة فتحة زجاجية قابلة للسحب، ويمكن أيضًا توسيع منطقة الشحن من 679 ملم إلى 1050 ملم في الطول ، ويصل ارتفاعها إلى 582 ملم مع إزالة الدرج المعاد تدويره وسحب الفتحة الزجاجية.
والأبواب الخلفية مزودة بمفصلات خلفية ، وتفتح على الجزء الداخلي “بالأشعة تحت الحمراء” الذي يلفت الأنظار ، ويحتوي على أربعة مقاعد فردية.
وظهر المقعد بطباعة ثلاثية الأبعاد من مادة البولي يوريثين بالحرارة (TPU) ، ويتم تثبيتها بإطارات أنبوبية مثبتة على الأرض ومعلقة بحلقات عازلة ممتصة للصدمات.
وعن لوحة القيادة فيها العديد من المميزات منها خروج صوت قادم من مكبر صوت بلوتوث قابل للإزالة ، مع مكان للـ هاتف للذكي بسيط على عمود التوجيه مما يجعل الحاجة إلى الأدوات أو الشاشات زائدة عن الحاجة.
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