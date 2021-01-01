بزيادة سعرية طرح سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023



ستروين سي إليزيه ستروين سي إليزيه

أعلنت شركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن طرح أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 بزيادة تتراوح بين 45 إلى 55 آلف جنيه، مقارنة بأسعار الموديل السابق 2022، وذلك بعد إضافة بعض التجهيزات الأخرى في فئاتها المطروحة بالأسواق.



أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2023

سجلت سعر الفئة الأولى من سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023، نحو 360 ألف جنيه، بدلًا من 315 ألف، فيما بلغت أسعار الفئة الثانية مبلغ 400 ألف جنيه، مقابل 345 ألفاً سابقًا.



وطرأت بعض التجهيزات الجديدة على سيارات سيتروين سي إليزيه موديل 2023، منها مثبت سرعة ومسند للرأس بالمقاعد الخلفية، ومرايا كهربائية للفئة الأولى، فيما اختفى بالفئة الثانية الكاميرا الخلفية وحساسات الركن.

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وتعتمد سيتروين سي إليزيه موديل 2023 على محرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 115 حصاناً، وعزم يصل إلى 150 نيوتن/ متر ، وتتسارع من الثبات حتى 100 كيلومتراً في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتراً في الساعة.ويبلغ طول السيارة 4427 مم ، وعرض 1948 مم وارتفاع كلي يصل إلى 1466 مم ، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 156 مم ، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2652 مم، حيث زودت بجنوط رياضية 15 بوصة ، وتصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 506 لتراً ، وسعة خزان وقود تصل إلى 50 لتراً.وتقدم ستروين في سيارتها بعض مواصفات الأمن والسلامة من أبرزها عدد 2 وسادة هوائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، كما دعمت سيتروين سي إليزيه موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات والكماليات بدايةً من مصابيح الضباب ، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا ، تعديل مقعد السائق ، ومساند رأس أمامية متحركة ، مكيف هواء يدوي ، زجاج كهربائي أمامي وخلفي ، قفل الأبواب عن بعد ، كمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج ، وحلية كروم بالاكصدام الأمامي ، كما تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية ، راديو ، بلوتوث ، مدخل يو إس بي.