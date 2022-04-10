سعر الذهب فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في مصر، على الارتفاع الذي سجله قبل نهاية أمس الثلاثاء.



وتسبب زيادة حجم المعروض في سوق المجوهرات المصرية يوم الثلاثاء، في تراجع أسعار الذهب محليًا، بالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتحقيقه زيادات مستمرة على مدى ثلاثة أيام بعد انخفاضه لأدنى مستوياته خلال الشهر الماضي.



حركة سعر الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب الثلاثاء لجميع الأعيرة وسجل كالتالي:

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الذهب عيار 24، نحو 11.5 جنيه، والذهب عيار 21، نحو 10 جنيهات، والذهب عيار 18 نحو 8 جنيهات، والجنيه الذهب نحو 80 جنيهًا.أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1257.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1100 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 942.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 733.25 جنيه.أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1245.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1090 جنيها.أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 934.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 726.75 جنيه.أسعار الجنيه الذهب الآن في مصربلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، بعد انخفاضها 48 جنيهًا نحو 8800 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في الدول العربية، على الارتفاع الذي حققه في نهاية يوم الثلاثاء، وسجلت كالآتي:سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.16 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.73 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.01 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.87 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.01 دينار.سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.86 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 190.53 ريال.وتداول سعر الذهب عيار 21 عند 181.87 ريال.ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 155.89 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 121.25 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 203.42 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 186.47 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 177.99 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 152.57 درهم.س جرام الذهب عيار 14 نحو 118.66 درهم.