بسبب فوز 433 شخصا أزمة فى الفلبين فى مسابقة يانصيب قيمتها 4 ملايين دولار



احد الفائزين باليانصيب احد الفائزين باليانصيب

فاز 433 شخصا بالجائزة الكبرى فى سحب جائزة اليانصيب التى تصل قيمتها إلى 4 ملايين دولار، وهى واقعة تعتبر غريبة من نوعها وأثارت ضجة واسعة فى الفلبين، حيث إن هذا أكبر عدد من الأشخاص الذين فازوا على الإطلاق بجائزة اليانصيب الكبرى فى الفلبين، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وكانت التركيبة الفائزة من الأرقام فى نهاية الأسبوع الماضى، عبارة عن سلسلة من الأرقام التى كانت جميعها مضاعفات تسعة، حسبما نشر موقع bbc، ودعا زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ الفلبينى، كوكو بيمنتيل، إلى إجراء تحقيق فى النتائج، التى اعتبروها مشبوهة.



ويختار المشاركون فى اليانصيب، 6 أرقام (بين الرقمين 1 و55) للفوز بالجائزة الكبرى. ويجب أن تتطابق جميع أرقام اللاعب الستة مع تلك التى يتم الإعلان عنها رسميا، وقال بيمنتل بينما دعا إلى إجراء تحقيق فى نتيجة اليانصيب غير العادية: "ألعاب اليانصيب هذه مرخصة من جمهورية الفلبين، لذلك نحتاج إلى الحفاظ على نزاهتها".

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فى حين سعى المدير العام لمكتب اليانصيب الخيرى الفلبيني، ميلكيادس روبلز، لطمأنة الجمهور، قائلا إن "سحب الأرقام الفائزة لا يمكن التلاعب به".