يقدم بيمبروليزوماب بديلًا جديدًا لعلاج النساء المصابات بسرطان عنق الرحم

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أطباء الأورام: أدى النجاح الأخير للعلاجات المناعية المضادة للسرطان إلى مفهوم جديد لعلاج السرطان



تتعدد أنواع الأمراض السرطانية التي تصيب النساء في مراحل مختلفة من حياتهن، ويُعد سرطان عنق الرحم من أكثر الأنواع انتشارًا لدى النساء على مستوى العالم، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الحالات الجديدة المصابة بسرطان عنق الرحم بنحو 604 آلاف بين النساء عام 2020 ، فيما يبلغ عدد حالات الوفاة بسببه حوالي 342 ألف حالة. وهو ما يدفع مراكز الأبحاث والتطوير إلى البحث عن علاجات فعالة لتقليل أعداد الوفيات وزيادة معدلات نسب التعافي.





ومن العلاجات الحديثة التي تستخدم في علاج سرطان عنق الرحم، هي العلاجات المناعية، ولقد صدقت إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا على استخدام عقار "بيمبروليزوماب" لعلاج سرطان عنق الرحم.



وأوضح الدكتور علاء قنديل استاذ علاج الأورام جامعة اسكندرية، أن سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء خطورة، حيث تلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، دورًا كبيرًا في التسبب في معظم حالات الإصابة. لافتًا إلى أهمية الفحص المبكر والمتابعة في حال ظهور أي أعراض ولو بسيطة، نظرًا لأن أعراض سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة قد تشمل دم غير منتظم أو نزيف خفيف بين فترات الحيض، نزيف بعد انقطاع الطمث، نزيف بعد العلاقة الزوجية وزيادة الإفرازات المهبلية، ورائحة كريهة في بعض الأحيان. بينما في المراحل المتقدمة من سرطان عنق الرحم، قد تظهر أعراض أكثر شدة مثل آلام الظهر أو الساق أو الحوض المستمرة، فقدان الوزن، الشعور بالإرهاق، فقدان الشهية، إفرازات كريهة الرائحة وانزعاج مهبلي؛ وتورم في إحدى أو كلتا الساقين. كما أشار إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم إذا تم إجراء فحوصات التشخيص بدقة، وتلقي لقاح يحمي من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. وشدد على دور الدولة في رفع الوعي لدى النساء، وتوفير الفحوصات اللازمة لهن والكشف الطبي بشكل دوري.



من جانبه قال الدكتور عماد حمادة استاذ علاج الأورام جامعة القاهرة، أن عقار "بيمبروليزوماب" يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا والأورام، كما يتم استخدامه في علاج سرطان عنق الرحم المتكرر بالاشتراك مع العلاج الكيميائي



في نفس السياق، أوضح الدكتور محمد العزب ،استشاري جراحة النساء والاورام النسائيه، رئيس الجمعيه المصريه لمنظار عنق الرحم، دكتوراه امراض النساء، زماله الكلية الملكية بإنجلترا، وعضو معتمد للجمعية البريطانية لمنظار عنق الرحم، أن سرطان عنق الرحم يحتل المركز الرابع من حيث أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين النساء في العالم، فيما يحتل المركز الـ 13 في نسبة السرطانات بين النساء في مصر، ويتسبب في وفاة نحو 744 سيدة في مصر سنويا11. لافتاً إلى أنه يعد السبب الـ 12 للوفاة بين النساء خلال عام 2021 12، وهو ما يتطلب التدخل الطبي السريع لمحاولة وقف انتشار المرض والسيطرة عليه

