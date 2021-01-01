تعرف على الفئات الأكثر احتياجاً لفيتامين "د"..خليك في الشمس فترة..

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صورة الخبر: فيتامين "د"
فيتامين "د"

صرحت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات التى يجب عليها الاهتمام بحصولها على فيتامين "د"، وذلك لضمان تعزيز الصحة العامة لهذه الفئات.


وبحسب منشور توعوى لوزارة الصحة والسكان، فإن الفئات التي يجب عليها الحرض على فيتامين "د" الذى تم توفيرة في المستشفيات والصيدليات تشمل كل من:

1 - عند الأطفال من اليوم الأول .

2 - عند الحوامل بداية من الشهر الرابع .

3 - كبار السن .

4 - الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل (الضغط – السكر – القلب - السرطان).

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إن نقص فيتامين "د" له مجموعة من الأعراض مثل التعب والإرهاق وقصور التركيز والإصابة المتكررة بكثير من العدوى ووجود ألم العظام والعضلات، بالإضافة إلي التساقط المفرط للشعر والنسيان والاكتئاب وجفاف الجلد، فضلا عن حدوث خلل فى الغدة الدرقية وخلل فى الخلايا العصبية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية تستهدف تعزيز الصحة العامة للمصريين، ما جعلها تقوم بتوفير فيتامين د "دافاليندى" في المستشفيات والصيدليات.

المصدر: صوت الأمة

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