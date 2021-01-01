سيعمل الدم بشكل أسرع .. 5 طرق فعالة لزيادة ضخ القلب



زيادة ضخ القلب زيادة ضخ القلب



كيف يمكنني تقوية ضخ قلبي: من أجل تحسين أداء القلب ، من الضروري التحكم في قدرته على الضخ يمكن أن يؤدي الضخ السريع جدًا أو القليل جدًا إلى تعريض صحة القلب للخطر يحتوي القلب على حجرتين يمين ويسار كلاهما يعمل بالتساوي إذا كان أحد هذه الأعطال ، يمكن أن يكون قلبك في مشكلة.



لتحسين أداء القلب ، من الضروري التحكم في قدرته على الضخ يمكن أن يؤدي الضخ السريع جدًا أو القليل جدًا إلى تعريض صحة القلب للخطر. يُطلق على ضخ القلب في اللغة الطبية اسم الكسر القذفي. دعونا نفهم ما هو الكسر القذفي وما هو دوره في الحفاظ على صحة القلب، وفقا لما نشره موقع هيلثي .



ما هو الكسر القذفي؟

يحتوي القلب على حجرتين يمين ويسار. كلاهما يعمل بالتساوي. إذا كان أحد هذه الأعطال ، يمكن أن يكون قلبك في مشكلة. الغرفة اليمنى هي ضخ الدم إلى الرئتين لتلقي الأكسجين بينما وظيفة الغرفة اليسرى هي ضخ الدم المؤكسج في جميع أنحاء الجسم.

ماذا يحدث عندما لا يضخ القلب بشكل صحيح

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عندما يستمر القلب في الضخ بشكل طبيعي ، يستمر القلب في الحصول على ما يكفي من الأكسجين ويظل معدل ضربات القلب مستقرًا ، لكن انخفاض طرده يسبب مشاكل. يعني انخفاض القذف أن القلب لا يضخ الدم بشكل كافٍ وهذا يعني أن هناك شيئًا خاطئًا في القلب.يحدث فشل القلب عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي. غالبًا ما يتراجع الدم ويتراكم السوائل في الرئتين والساقين. يمكن أن يسبب تراكم السوائل ضيقًا في التنفس وتورمًا في الساقين.معدل الضخ الطبيعي للقلبيجب أن يعني كسر القذف الطبيعي (50? إلى 70?) أن قلبك يعمل. أقل بقليل من المعدل الطبيعي (41? إلى 49?) يعني أنك قد لا تكون لديك أعراض ، ويبدأ قلبك في النضال لضخ ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم. قد يعاني المرضى الأقل من المعتاد بقليل (30? إلى 40?) من أعراض أقل ، في حين أن المرضى الأقل من الطبيعي (أقل من 30?) معرضون لخطر متزايد لاضطرابات ضربات القلب.اذهب الى الطبيبإذا كنت تعاني من أي أعراض تتعلق بالقلب ، فعليك استشارة الطبيب دون تأخير. لدى الأطباء عدة طرق للتحكم في قصور القلب. من الأدوية إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للزرع ، فإن مجموعة أدوات فشل القلب مليئة بخيارات فعالة لتحسين صحة قلبك.النشاط البدني ضروري أيضًايمكن أن يساعد النشاط البدني ، وخاصة التمارين الهوائية ، في الحفاظ على صحة قلبك. يساعد هذا الجسم على استخدام الأكسجين الذي يتلقاه من القلب بشكل صحيح.الحفاظ على الوزن تحت السيطرةلا يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين قوة ضخ القلب بشكل مباشر ، ولكنه يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن. سيساعدك الحفاظ على الوزن تحت السيطرة أنت وطبيبك على فهم ما إذا كانت وظيفة القلب غير الطبيعية تسبب تراكم السوائل.قلل من تناول الملحالإفراط في تناول الصوديوم يشكل خطورة على قلبك. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تراكم السوائل في الجسم مما يؤثر بشكل مباشر على عمل القلب. ينتقل السائل الزائد إلى الرئتين والساقين والكبد والبطن ، مما يسبب أعراض قصور القلب الشائعة ، مثل ضيق التنفس ، والتعب ، والتورم.الامتناع عن الكحوليات والكافيينتجنب الأطعمة من نظامك الغذائي التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بقلبك ، مثل الكحول والكوكايين والأمفيتامينات والسجائر. كل هذه العوامل تقلل من قوة ضخ قلبك ويمكن أن تزيد الأعراض سوءًا.