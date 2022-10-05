تعرف علي .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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مباريات اليوم


تقام اليوم الأربعاء الموافق 5/10/2022، العديد من المباريات الهامة، على المستوى العالمي، حيث يواجه نادي ريال مدريد نظيره شاختار الأوكراني، بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره كوبنهاجن، وتشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
سالسبورج ضد دينامو زغرب - الساعة 6.45 مساء - على قناة be IN Sports 2 HD Premium
لايبزيج ضد سلتيك - الساعة 6.45 مساء - على قناة be IN Sports 3 HD Premium
تشلسي ضد ميلان - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports 1 HD Premium
ريال مدريد ضد شاختار- الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن - الساعة - 9 مساء على قناة be IN Sports HD Extra 1
يوفنتوس ضد مكابي - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports HD Extra 2 إشبيلية vs
دورتموند - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports HD 2 English
بنفيكا ضد باريس سان جيرمان - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports 3 HD Premium

المصدر: elbalad

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