تفاصيل .. إيقاف سافيو لاعب الأهلي الجديد في حالة واحدة

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أنه سيتم إيقاف برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي الجديد، في حالة وصول الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وكان برونو سافيو قد حدث مشادة بينه وبين أحد الحكام أثناء تواجده في فريقه السابق بوليفار البوليفي، مما أثار الجدل حول اقترابه من الإيقاف لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
وقال خالد طلعت في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر في برنامج “اللعيب”: “اللاعب سافيو لم يعتدي على الحكم من الأساس”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!