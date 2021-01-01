الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية قد تستمر لمدة 72 ساعة



الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، من ظاهرة جوية تستمر لمدة 72 ساعة قادمة.



وأكدت الأرصاد، فى تدوينة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الرياح الشمالية تنشط على مسطح البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح إلى 35 كم/س مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية.



ولفتت الأرصاد إلى أن ارتفاع الأمواج سيتجاوز 2 متر وعليه يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.