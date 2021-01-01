للتخلص من شقوق الكعب وجفاف الكوع بوصفات طبيعية



للتخلص من شقوق الكعب للتخلص من شقوق الكعب



تكثر شكوى الفتيات مع حلول الخريف واقتراب فصل الشتاء من خشونة وتشقق الكعوب والأكواع.



وتبدأ الفتيات خلال فصل الخريف بالبحث عن الطرق الطبيعية التى تساعد فى ترطيب ونعومة الكعوب والأكواع المتشققة.



وتعانى الفتيات من جفاف البشرة وإصابتها ببعض الآلام والحكة، لذا يمكن الاستعانة بالطرق الطبيعية التى تساعد فى إعادة إشراقة البشرة ونضارتها.

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ومن بين الوصفات الطبيعية التى تساعد فى نعومة الأكواع والكعوب:-خلطة زيت جوز الهند:تساعد تلك الوصفة فى إعادة النعومة للقدم والكوع، ولك يرجع لدور الجوز الهند فى تنعيم البشرة وترطيبها.ونحتاج إلى خلط ملعقة كبيرة من جوز الهند مع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من الحليب، وتوزيعها على البشرة وتُترك لمدة 10 دقائق أسبوعيا للتخلص من الجلد الميت والحصول على كعوب وأكواع ناعمة.-خلطة زيت الزيتون:يعتبر زيت الزيتون من المرطبات الطبيعية التى تساعد فى ترطيب البشرة الجافة والمتشققة، ثم تطبيقها على البشرة وتدليكها لمدة 15 دقيقة.