مفاجأة .. لجنة التخطيط توصى برحيل كهربا وثلاثى الأهلى



لجنة التخطيط لجنة التخطيط





كشف الإعلامى سيف زاهر، عن كواليس الاجتماع الذى جمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ، مع لجنة التخطيط، أمس الإثنين.



جاء ذلك، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورت الفضائية.

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وقال سيف زاهر: "لجنة التخطيط حرصت على الاجتماع مع الخطيب، وكانت ترى أنه من الأفضل رحيل الرباعى "محمود كهربا، حسين الشحات، محمد هانى وطاهر محمد طاهر" فى ظل انخفاض مستواهم الفنى بشكل كبير الموسم الماضى 2021 - 2022، وعرضت لجنة التخطيط التعاقد مع لاعبين جدد".وأشار إلى أن محمود الخطيب رفض فكرة رحيل الرباعى وتمسك بوجودهم؛ بل وراهن عليهم وتقديمهم مستويات كبيرة مع الفريق الأحمر مع انطلاق الموسم الجديد 2022 - 2023، لافتا إلى أن الخطيب يرى أن عودة هذا الرباعى لمستوياتهم المعهودة من جديد أفضل كثيرا من فكرة التعاقد مع أى صفقات جديدة".وأكد سيف زاهر أن الخطيب ولجنة التخطيط بـ النادى الأهلى قرروا منح الفرصة للرباعى "كهربا، وطاهر محمد، ومحمد هانى، وحسين الشحات حتى يناير 2023؛ من أجل العودة من جديد إلى سابق مستوياتهم المعهودة، وإلا فتح باب الرحيل أمام الرباعى حال عدم نجاحهم فى عدم تقديم الإضافة المنشودة.